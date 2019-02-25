'ABD, gemilerini Karadeniz'e göndererek durumu yokluyor'

Rusya Ulusal Yedek Subaylar Birliği Başkanı Yedek Tuğgeneral Vladimir Bogatırev, Sputnik'e açıklamasında, USS Donald Cook füze destroyerinin bu yıl ikinci kez Karadeniz'e girişinin öncelikle güç gösterisi ve Ukrayna'da, devlet başkanlığı seçimleri öncesinde yaşananlara politik destekle ilgili olduğunu kaydetti.

ABD'nin Karadeniz'deki askeri aktivitesinin ayrıca Türkiye'ye baskı ve Gürcistan'ın NATO üyeliği yönünde attığı adımlara destek amaçlarını da taşıdığını dile getiren Bogatırev, "Tüm bu eylemler tamamen kışkırtıcı. ABD, Karadeniz'deki varlığını artırarak ve Karadeniz'e NATO gemilerini göndererek Rusya'nın güney sınırlarında yeni bir politik gerilim bölgesi oluşturmaya çalışıyor, gücünü sergiliyor ve aynı zamanda filomuzun, filomuza bağlı hava kuvvetleri ile kıyı güçlerinin sahip olduğu savunma imkanlarını yokluyor" yorumunda bulundu.

Bogatırev, "Bu provokasyon çok tehlikeli, çünkü Amerikalıların bu bölgeye güç dayatması, yeni gerilimlerin oluşması, Karadeniz'de silahlı dahil çatışmaların körüklemesi yönünde ek tehdit yaratıyor" dedi.