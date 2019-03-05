Kayıt
22:23 05 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı

    Sırp uzman: Rusya, AB’den Türk Akımı için ciddi güvenceler talep ediyor

    © AA /
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Bulgaristan’da, Rus gazını Türkiye üzerinden Sırbistan ve Macaristan’a ulaştıracak Türk Akımı’nın ikinci hattının inşasının ihale başvuruları 6 Mart’ta sona eriyor.

    Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev
    © AA / Sefa Karacan
    Medvedev, ‘Bulgaristan’la Türk Akımı diyalogu’ şartını tekrarladı
    Dün resmi bir ziyaret için Sofya'da bulunan Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Bulgaristan'da yayın yapan Trud gazetesine verdiği demeçte, yeni projenin Güney Akımı'nın akibetine uğramaması için, Rusya'nın AB'den gazın yeni gaz boru hattından gönderilmesi planına engel çıkarılmayacağı yönünde güvence alması gerektiğini söyledi.

    Sputnik'e konuşan Sırbistan Gaz Birliği Konseyi Başkanı Vojislav Vuletiç, Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu'nun (Energy Community of South East Europe) Bulgaristan ve diğer Avrupa ülkeleri üzerinden geçecek boru hattı inşaatı projesini onayladığını, ancak işe koyulmak için bu kuruluşun onayının yeterli olmadığını belirterek şunları söyledi:

    "Basitçe söylemek gerekirse, Enerji Topluluğu'nun Türk Akımı'yla ilgili değerlendirmesi ne olursa olsun, özel bir yetki ve imkana sahip değil. Bu yüzden Ruslar şunu söylüyor: Hiç bir ağırlığı olmayan bir kuruluşu dinleyemeyiz. Güney Akımı'nda olduğu gibi, bir Bulgarın kafasına esti diye bir anda çıkıp bu projeyi iptal edemeyeceği garantisini Avrupa Komisyonu gibi ağırlığı olan bir kuruluştan almamız gerekiyor."

    Türk Akımı
    © Sputnik /
    Lavrov: Türk Akımı için AB’nin güçlü garantisine ihtiyaç var
    Türk Akımı projesinde Üçüncü Enerji Paketi şartlarının yerine getirildiğine dikkat çeken Vuleviç, şu ifadeleri kullandı:

    "Üçüncü Enerji Paketi, Gazprom'un aynı anda hem gazın sahibi hem de boru hattının sahibi olamayacağını öngörüyor. Bu koşula göre, Bulgarlar, kendi kısımlarını, Sırplar kendi kısımlarını, Macarlar da kendi kısımlarını inşa etmek zorundalar ve sonra Rusya bu boru hattına gaz verecek. Bu yüzden Ruslar şimdi şunu söylüyor: Avrupa, boru hatlarını inşa edeceğimiz ve gazımızı tedarik edeceğimiz güvencesini vermedikçe, oldukça pahalı olan ulaşım altyapısı ve kompresör istasyonlarını inşa etmeyeceğiz."

    Etiketler:
    doğalgaz, enerji, Şart, proje, Üçüncü Enerji Paketi, Gazprom, Sırbistan Gaz Birliği Konseyi, Türk Akımı, Vojislav Vuletiç, Dmitriy Medvedev, Avrupa, Sırbistan, Rsuya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Sibirya’nın en eski kentinden günlük hayat kareleri
    Sibirya’nın en eski kentinden günlük hayat kareleri
    Karikatür
    ABD’nin, Rusya’nın INF 'ihlalini' nasıl kanıtlamaya çalıştığı belli oldu
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet