Rus Senatör: Ankara S-400 sistemleri konusunda son derece kararlı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles E. Summers, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak" açıklamasında bulundu.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte ABD'nin S-400 füze savunma sistemlerinin alınması konusundaki sürekli baskısına rağmen Türkiye'nin seçtiği çizgiden ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.

‘TÜRKİYE'Yİ BİR TAKIM DIŞ GÖRÜŞLERE İKNA ETMEK ZOR'

Türkiye'nin bir NATO ülkesi ve ABD'nin en yakın müttefiklerinden biri olduğunu, aynı zamanda ittifaktaki ikinci en büyük orduya sahip olduğunu, fakat yine de seçimini Rus hava savunma sistemlerinden yana yaptığını söyleyen Cabarov, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara'nın S-400 sistemlerini satın alma konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye otoriter ve ciddi bir ülke, onu bir takım dış görüşlere ikna etmek zor. Rusya kendi silahlarını hiç kimseye dayatmıyor, fakat partnerlerimiz onların kendi sınıfının en iyisi olduğunu görüyor."