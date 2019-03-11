SIPRI en büyük silah ihracatçılarını açıkladı: Rusya, ABD'yi takibini sürdürüyor

Stockholm Uluslararası Barış Araştırması Enstitüsü (SIPRI), dünyanın en büyük silah ihracatçısı ülkelerin yer aldığı listeyi açıkladı.

© REUTERS / Jonathan Ernst ABD, son yıllarda Ortadoğu'ya silah ihracat ağını genişletti

ABD, listenin zirvesinde yer alırken Rusya ikinci sıranın sahibi oldu. Bu iki ülkenin silah ihracat pazarının yüzde 57'sini elinde bulundurduğuna dikkat çekildi.

5 ÜLKENİN PAZAR PAYI YÜZDE 75

İlk 5 sırada yer alan ülkeler sırasıyla Çin, Fransa ve Almanya oldu. İlk 5 ülkenin ihracat pazarındaki payının yüzde 75 olduğunun altı çizildi.

SIPRI'nin verilerine göre Rusya, 2014-2018 yıllarında Hindistan, Çin ve Cezayir dahil 48 ülkeye silah ihraç etti.

Russian🇷🇺 arms exports decreased by 17% between 2009–13 and 2014–18. Explore this and more in SIPRI's new Fact Sheet on the trends in international arms transfers: https://t.co/01E1beNf73#ArmsTransfers #Russia pic.twitter.com/UZSNGnCqPm — SIPRI (@SIPRIorg) 11 Mart 2019

​SİLAH İHRACATI 4 YILDA 7.8 ARTTI

Aynı dönemde küresel silah ihracatının yüzde 7.8 arttığını belirten SIPRI, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Katar ve Irak gibi ülkelerin silah ithalatını en fazla artıran ülkeler olduğunu kaydetti.