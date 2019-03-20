Uzman, Türkiye'ye yönelik suçlamalar hakkında: Zeman'ın Suriye'de olanlarla ilgisi yok

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın Türkiye'yi IŞİD'le işbirliği yapmakla suçlamasını yorumlayan Rus uzman Fitin, Zeman'ın suriye'de olup bitenlerle çok fazla ilgisi olmadığını ve dolayısıyla ciddi bir Ortadoğu uzmanı olarak görülemeyeceğini belirtti. Fitin, Türkiye'nin Suriye'de oynadığı rolün önemine vurgu yaptı.

Sputnik'e konuşan Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, "Zeman'ı ciddi bir Ortadoğu uzmanı olarak kabul edilmemeli. Bu onun kişisel görüşünü ve buna katılmak zorunda değiliz. Suriye'de yaşanan gelişmelere olan ilgisi çok düşük seviyede" dedi.

'TÜRKİYE AKTİF ROL OYNUYOR'

Fitin, Türkiye'nin Suriye'deki çözüm sürecinde aktif rol oynadığına dikkat çekti.

"Türkiye, Suriye krizinin çözümünde öncü rollerden birini oynuyor, zira şu anda nüfuz sahibi ana aktörler Rusya, Türkiye ve İran durumunda. Bu üç ülke, Astana formatı kapsamında istişarelerine devam ediyor, ikili zeminde görüşüyor ve en üst düzeyde zirveler gerçekleştiriyor. Suriye'de çözüm konusu, bilhassa bu üçlü tarafından istişare ediliyor" diye devam eden Rus uzman, Cenevre müzakerelerinin aksine Astana formatının ve Soçi forumunun süreci nihai çözüm yoluna sokmaya imkan sunduğunu vurguladı.

'SURİYE'NİN KUZEYDOĞUSUNDAKİ SORUNLAR TÜRKİYE'NİN KATILIMI OLMADAN ÇÖZÜLEMEZ'

© AP Photo / Darko Vojinovic Çekya'dan Türkiye'ye IŞİD suçlaması

Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma da değinerek, Türkiye'nin bu bölgeye ilişkin görüşünün mutlaka alınması gerektiğini söyleyen Fitin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin katılımı olmadan Suriye'nin kuzeydoğusundaki sorunları çözmeyi başarmak pek mümkün gözükmüyor. Ankara, Türkiye-Suriye sınırının tamamında güvenlik şeridi oluşturulmasını öneriyor. Rusya ve İran ile mutabakat sağlamadan bu konuya nihai çözüm bulmak zor olacak."

'TÜRK-RUS MUTABAKATI İDLİB'DE OPERASYONUN ÖNÜNE GEÇTİ'

İdlib'de de aynı koşulların geçerli olduğuna dikkat çeken Fitin, "Bu bölgede yalnızca Rus-Türk mutabakatıyla, çok sayıda can kaybına ve yeni sığınmacı dalgasına yol açması muhtemel bir askeri operasyonun önüne geçildi" diye ekledi.

Çeviren: Fatih Kuduğ