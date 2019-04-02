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00:25 03 Nisan 2019
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    F-16 and F-35

    'Türkiye, F-35'lere alternatif bulabilir'

    © Fotoğraf: US Air Force
    Analiz
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    Gazeteci Resul Serdar Ataş, ABD'nin F-35 uçaklarını sevk etmekten vazgeçmesinin Türkiye'yi zora sokacağını ancak Ankara'nın bu uçaklara alternatif bulabileceğini belirtti.

    Истребитель F-35 на авиабазе в СШA
    © Fotoğraf: US Air Force/ Darin Russell
    Pentagon doğruladı: F-35 ekipmanlarının Türkiye'ye sevkiyatı durduruldu
    ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan "Türkiye'nin F-35 programından ayrılması halinde F-35 tedarik zincirinin olumsuz etkilenmemesi için önlemler aldık" açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Ataş, "ABD'nin kararı, elbette Türkiye'yi zor durumda bırakacak. F-35'ler gelişmiş avcı uçakları iken Türkiye'nin elindeki F-16'lar modern gerekliliklere yanıt verme kabiliyetini kademeli olarak kaybediyor. Sırf bu yüzden Türkiye, F-35 almak istedi" dedi.

    Ataş, Türkiye'nin diğer seçenekleri değerlendireceğini ve F-35'lerin tedarik edilmemesi halinde bunlara alternatif bulabileceğini vurguladı.

    'WASHINGTON GÜVENİLMEZ BİR PARTNER HALİNE GELİR'

    Bu arada Ataş, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması halinde Washington'un güvenilmez bir partner haline geleceğini ve Ankara tarafından hiçbir projeye davet edilemeyeceğini kaydetti.

    ABD'deki Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerini sonlandıracağına dair beklentileri son derece hatalı bulan Ataş, "Ankara'nın Moskova'yla işbirliğini hem ekonomi hem de güvenlik alanında geliştirmesi gerekiyor. Türkiye ve Rusya, bölgemizdeki en güçlü ve nüfuzlu ülkeler. ABD, müttefiklerini 'ya biz, ya onlar' şeklinde iki seçenek arasında bırakmamalı. ABD-Kanada işbirliği güvenlik açısından ne kadar doğalsa, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler de o kadar doğal" ifadelerini kullandı.

    F-35
    © REUTERS /
    Pentagon: F-35 meselesini çözmeyi umuyoruz
    'ANKARA S-400'LERDEN VAZGEÇMEYECEK'

    Ataş'a göre Türkiye'nin hava savunma sistemine sahip olmaya çok ihtiyacı var. Bu nedenle Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmeyeceğini kaydeden Ataş, "Türkiye, Patriot alımında ciddi sorunlarla karşılaştı ve sonucunda S-400'ler gündeme geldi. ABD'nin F-35'leri teslim edeceğini sanmıyorum, zira Washington, S-400'lerin alınması halinde bunların sevkiyatının imkansız olduğunu açıkladı. Ancak Türkiye, S-400 konusunda geri adım atmayacak" diye konuştu.

    Etiketler:
    hava savunma, partner, savaş uçağı, s-400, F-35, Patriot, Pentagon, Türkiye, ABD
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