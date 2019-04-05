Rus uzmanlar, Türkiye'ye yönelik tehditlerle ilgili konuştu: ABD klasik tuzağa düşüyor

ABD ve Türkiye arasındaki krizi Russia Today (RT) televizyonuna değerlendiren Rus uzmanlar, Washington'un müttefikine baskısını sürdürmeye hazır olmasına rağmen Ankara'nın Moskova'yla kazançlı bir anlaşmadan vazgeçme niyetinde olmadığını belirtti.

Moskova merkezli Doğu Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Diplomasisi Merkezi Direktörü Vladimir Avatkov, Türkiye'nin S-400 kararına argümanlar sunmasının oldukça kolay olduğunu belirterek Ankara'nın geçmişte Patriot'ları almaya hazır olduğunu ama Washington'un buna yanaşmadığını hatırlattı.

Avatkov, "Ankara, Washington'un baskısına uluslararası hukuk ve iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde net ve katı bir şekilde yanıt veriyor. Ama genel olarak tüm bunlar Türkiye-ABD ilişkilerine yardımcı olmuyor, aksine soğutuyor" ifadelerini kullandı.

'WASHINGTON'UN ÖNCELİKLİ AMACI RAKİPLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK'

ABD'nin Türkiye'ye yönelik başka, daha hassas baskı yöntemlerine başvurma ihtimalinin olduğunu dile getiren Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi'nden Konstantin Blohin, "Washington'un öncelikli amacı, ekonomik, politik ve askeri alanlardaki rakiplerini ortadan kaldırmak" dedi.

© AFP 2019 / Natalia KOLESNIKOVA 'ABD, Türkiye ve Rusya'yı boğmaya çalışıyor'

"Sadece Rusya ve Çin gibi rakip-düşmanlarına karşı değil yakın müttefiklerine karşı da yaptırım savaşını açan ABD'nin klasik tuzağa düştüğü ortada" yorumunda bulunan Blohin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptırımlar sadece ABD'nin rakiplerine karşı uygulansaydı bu açık ve anlaşılabilir bir şey olarak algılanırdı. Ama bu tür şeyler müttefiklerine karşı yapıldığında, çifte değil bence üçlü standartlar hissi uyandırıyor. Tüm cephelerde ticaret ve yaptırım savaşını yürütmek son derece hatalı bir politika."

'TÜRKİYE PRAGMATİZME DAYANARAK HAREKET EDİYOR'

Blohin, "Türkiye'nin Rus hava savunma sistemini alma kararı, pragmatizme dayanarak hareket ettiğini gösteriyor. Türkiye, blok anlayışının olmadığı, herkesin başının çaresine baktığı çok kutuplu dünya şartlarında hareket ediyor, kendisi için yararlı olan neyse onu yapıyor" diye ekledi.