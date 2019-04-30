Rus uzman: Türkiye ABD’nin baskısından kurtulmak için S-400 için çalışma grubu kurmak istiyor

Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü İgor Korotçenko, Türkiye’nin baskıdan kurtulmak için ABD’ye S-400’e yönelik çalışma grubu kurulmasını teklif ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya’dan S-400 alımıyla ilgili çalışma grubu kurulmasını teklif etmişti.

Konuyla ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan Korotçenko “Erdoğan’ın teklifi siyasi bir manevra ve ABD’nin artan baskısını azaltma girişimi” dedi.

Korotçenko, Türkiye’nin, yeni savunma sisteminde dayanak olacak S-400 alımı konusunda kararlılığını koruyacağından emin olduğunu ifade etti.