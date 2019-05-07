Arap gençliği arasında Rusya’yı müttefik olarak görenlerin oranı yüzde 64 oldu

Arap gençliği arasındaki eğilimlerin araştırıldığı Arab Youth Survey’e göre Arap gençliği arasında Rusya'yı müttefik olarak görenlerin oranı yüzde 64'e yükseldi.

Her yıl gerçekleştirilen Arab Youth Survey’e göre, Rusya’nın Arap dünyasındaki olumlu izlenimi artarken, ABD’ninki kötüleşiyor. 2016’da yüzde 63’ü Washington’ı müttefik olarak gören Arap gençliğinin oranı bu yıl yüzde 41’e düştü.

Rusya’nın Arap gençlerinin gözündeki konumu ise oldukça stabil durumda. Gençlerin yüzde 64’ü Rusya’yı müttefik olarak gördüklerini ifade etti.

Ancak hangi tarafın daha yakın müttefik olduğu sorusuna karşılık gençlerin yüzde 38’i Washington, yüzde 37’si Moskova yanıtını verdi.

Ankette hangi ülkenin düşman görüldüğü de soruldu. Katılımcıların yüzde 67’si İran’ı, yüzde 59’u ABD’yi düşman olarak gördüklerini söyledi.

Ankete göre, özellikle Sputnik ve Russia Today olmak üzere, Rus basının Araplar arasındaki popülerliği de giderek artıyor.

SmilarWeb şirketine göre ise, Sputnik haber ajansı Aralık 2018’de Suudi Arabistan’daki en popüler beş basın kuruluşu arasında girdi. Russia Today Arapça ise Mart 2018’den beri Arap dünyasında birinci sırada yer alıyor. RT, Al Jazeera, Al Arabiya, CNN Arabic, Sky News Arabia gibi kuruluşları geride bırakıyor.