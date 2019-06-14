Orta Avrupa sakinlerinin Rusya tutumu ABD’yi korkuttu

Atlantik Konseyi uzmanları, Orta Avrupa ülkelerinin Rusya ve ABD tutumunu analiz etti ve 'endişe verici eğilim' tespit etti.

Atlantik Konseyi sitesinde yayınlanan 'ABD ve Orta Avrupa: işbirliğinin ikinci yüzyılı' başlıklı raporda, 2017’den bu yana Orta Avrupa sakinlerinin NATO tutumunun iyileştiği kaydedildi. Çekya’da NATO’ya destek oranı yüzde 27, Slovakya’da yüzde 13, Romanya ve Macaristan’da yüzde 7’şer ve Polonya’da da yüzde 6 arttı.

Raporda, "Ancak NATO’ya destek artarken Orta Avrupa’nın bazı ülkelerinde, muhtemelen Rus dezenformasyonu ile ilgili, ABD’nin olumsuz algılanması yönünde endişe verici eğilim gözlemleniyor. Bölgenin tüm ülkelerinin NATO üyesi olmasına rağmen sakinlerin yüzde 23’ü ortalama olarak ABD’yi olası tehdit olarak görüyor. En kötüsü de Bulgaristan ve Slovakya’da insanların büyük kısmı, ülkeleri için temel tehdidin Rusya değil ABD olduğunu düşünüyor” ifadelere yer verildi.

Bulgarların yüzde 7’si tehdit olarak Rusya, yüzde 25’i ABD’yi gösterirken Slovakya’da bu oranlar sırasıyla yüzde 26 ve 41 olarak gerçekleşti.

Atlantik Konseyi’nin raporunu değerlendiren Rusya Jeopolitik Ekspertiz Merkezi’nden politika uzmanı Valeriy Korovin, Russia Today televizyonuna açıklamasında, endişeler ile ilgili ifadelerin ABD’nin bölge kontrolünü kaybetmekten korktuğunu gösterdiğini söyledi.

"ABD’ye göre, Orta Avrupa ülkelerinin ve elitlerinin Rusya’ya minimum sempatinin bile tüm Avrupa’nın Amerikan jeopolitik kontrolünden çıkma tehdidini taşıyor” diyen Korovin, “Biri merkezinde ABD’nin olduğu Atlantik, diğeri Rusya merkezli Avrasya olmak üzere iki tip medeniyetin yüzleşmesi mantığıyla düşünüyorla"” diye ekledi.

Korovin, ABD’nin Orta Avrupa bölgesini kıtanın derinlerine ilerlemek için köprübaşı olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.