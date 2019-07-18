'Bir Su-35 beş F-35'e bedel'

Rus yapımı Su-35 savaş uçağı ve ABD'li F-35'i kıyaslayan 'Havacılık Teknolojileri İttifakı Avintel' Genel Müdürü Viktor Pryadka, bir Su-35'in çatışma sırasında beş F-35'e bedel olduğunu vurguladı.

Sputnik'e demeç veren Rus havacılık uzmanı Pryadka, "Su-35, ünlü Su-27 uçağının en yeni modifikasyonlarından biri. Su-35, bu tür uçakların imalatında kazanılan tüm deneyimi kendisinde taşıyor. Onu F-35'le kıyaslayacak olursak, Su-35 görünmezlik özelliği olmadan üretilse de, iki, üç, hatta beş F-35 savaş uçağıyla aktif çatışma içine girebilir" dedi.

'SU-35 FARKLI GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLİR'

Su-35'in ayırt edici özelliğinin farklı görevleri yerine getirme kabiliyeti olduğuna dikkat çeken Pryadka, Rus uçağının havada hakimiyeti sağlamanın yanı sıra bombardıman ve taarruz uçağı olarak kullanılabileceğinin altını çizdi.

Pryadka, bu özellikler göz önüne alındığında, Su-35'in 15-20 yl boyunca Türk askeri doktrinine uygun görevlerin tamamını yerine getirebileceğini vurguladı.