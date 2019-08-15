Rus uzmandan DSG değerlendirmesi: 'ABD'nin hiçbir zaman müttefiki olmadı, sadece kullandıkları vardı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de güvenlik bölgesinin kurulmasıyla ilgili ABD heyetiyle yapılan görüşmeleri değerlendirdi. Akar, Türkiye’nin taleplerinden birinin, YPG/DSG’nin bu bölgeden çıkması ve silahsızlandırılması olduğunu söyledi.

Rus askeri uzman, Ulusal Güvenlik Uygulama Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı, emekli Albay Aleksandr Jilin, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Suriye’de, PKK ve Kürt oluşumlardan kaynaklanan tehditle ilgili kendi çıkarlarını güdüyor. Ankara farklı hamlelere başvuruyor. Amerikalılar ise Suriye konusunda, giderek daha fazla Türkiye’nin tekerine çomak sokuyor, buna askeri operasyonunun organizasyonu da dahil. Askeri operasyon şimdilik ABD’nin işine gelmiyor. Bu yüzden Türkiye sınırlarını başka bir şekilde korumaya çalışıyor, gelecek güvenlik bölgesindeki Kürt oluşumların silahsızlandırılmasını talep ediyor."

Silahsızlandırmanın, bu bölgenin tamamen Kürt birliklerinden arındırılmasını da kapsadığını ama barışçıl yollarla bunların hiçbirinin mümkün olmadığını kaydeden Jilin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt oluşumlar bu bölgeye sıkıca tutulmuş durumdalar ve bu Washington’un işine yarıyor. Eğer ABD, YPG’yi silahsızlandırmaya çalışırsa bu, Suriye’deki gerilimin en kısa zamanda tırmanacağı anlamına gelir, bu da ABD’nin işine gelir. Onlar tekrar orada IŞİD birliklerini seferber etti ve yine bu bölgede, onların tabiriyle 'sıcak safha' hazırlığını yapıyor."

ABD’nin, Türkiye’nin kararlı adımlarına onay vermeyeceğini, yani Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri operasyona engel olmaya çalışacağını dile getiren Rus uzman, "Şunu anlamak gerekiyor ki, Washington’un bu tür geçici anlaşmaları, kendi çıkarları için oynadığı büyük oyun ve Kürt birliklere destekten vazgeçmeyecekler, çünkü bu oluşumlar büyük oranda Amerikalıların Ortadoğu’daki varlığının garantisi" yorumunda bulundu.

Amerikalıların, silahsızlandırmanın mümkün olduğu görünümünü verebileceğini, hatta Türkiye’ye bazı yetkiler verebileceği, ama bu sürecin sonuna kadar gitmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Jilin, "Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, Kürt oluşumlar, kendini onların müttefiki ilan eden ABD’nin çağrısına kanmakla trajik bir hata yaptı. Maalesef, birçok siyasi lider basit bir gerçeği anlamak istemiyor: ABD’nin hiçbir zaman müttefiki olmadı, sadece her zaman kullandıkları oldu. Şimdi Kürt oluşumlar kullanılıyor, Amerikalılar defalarca onları attı" ifadelerini kullandı.