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23:11 19 Ağustos 2019
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel- ABD Başkanı Donald Trump

    Der Spiegel: Almanya-ABD ilişkileri dibi gördü

    © AP Photo / Evan Vucci
    Analiz
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    Alman Der Spiegel gazetesinde yer alan bir yazıya göre, Almanya ile ABD arasındaki ilişkiler, ekonomi ve siyaset alanındaki farklı konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle dibi gördü.

    ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / Matthias Schrader
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    Der Spiegel’deki bir yazıda, ABD’nin Almanya Büyükelçiliği görevine Richard Grenell’in gelmesinden bu yana iki ülke arasındaki diplomaside bir sessizliğin hakim olduğu belirtildi.

    Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un Grenell için 'aşırı sağcı sömürge subayı' yakıştırmasını yaptığı hatırlatılan makalede, büyükelçinin davranışlarının, Alman yetkilileri kendisini 'bypass etmeye' zorladığı kaydedildi.

    Makalede, bu duruma örnek olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Grenell’le bir kez olsun görüşmemesi ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın onunla sadece kısa görüşmeleri tercih edilmesi gösterildi.

    Makaleye göre, iki ülke arasında siyasi ve ekonomi alanlarında farklı anlaşmazlıklar var. Berlin ve Washington, İran’la ilişkilerde görüş ayrılığı yaşıyor. Diğer yandan ülkeler arasındaki ticari anlaşmazlık, gümrük vergisi cezası uygulamaya yol açabilir.

    İran Devrim Muhafızları Ordusu güçleri Hürmüz Boğazı
    © AP Photo /
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    Berlin’in NATO’nun savunma harcamalarına yönelik ihtiyaçları karşılamadığı yönündeki tartışmalar doğrultusunda da Grenell, ABD’li güçlerin Almanya’dan çekilebileceği tehdidinde bulundu.

    Berlin ile Washington arasındaki ilişkilerde gerileme Alman halkının ABD hakkındaki görüşlerini de etkiledi. ABD’ye olumsuz ya da çok olumsuz bir yaklaşımı olduğunu söyleyen Almanların oranı şimdiye kadar ilk kez yüzde 85 seviyesini gördü. Berlin 'transatlantik işbirliğinin eski iyi zamanlarına' dönülmesinin ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın döneminin sona ermesiyle mümkün olacağı görüşünde.

    Etiketler:
    Almanya Başbakanı Angela Merkel, ilişki, Donald Trump, NATO, Richard Grenell, ABD, Almanya
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