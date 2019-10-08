Rus Senatör: Hem Suriye harekâtı hem de Trump'ın Türkiye açıklaması Suriye’de istikrar sürecini zorlaştırır

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, Ankara’nın Fırat'ın doğusuna olası bir harekâtının da, buna yanıt verilmesinin de Suriye’deki durumu zorlaştıracağını söyledi; Suriye’nin içişlerine karışılmasına karşı olduklarını hatırlattı.

Rus Senatör Frants Klintseviç, Facebook hesabından ABD Başkanı Donald Trump’ın “Suriye’nin kuzeyinde sınırları aşan bir şey yapması halinde Türkiye ekonomisini yok edeceğim” açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Klintseviç “Türkiye’nin Suriye’deki olası harekâtının olduğu kadar ABD Başkanı’nın bu ifadelerinin de ülkeye barışçıl yolla istikrar getirilmesi sürecinde keskin bir zorlaşmaya yol açması kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

Klintseviç, Rusya’nın herhangi bir ülkenin Suriye’nin içişlerine karışmasına kesinlikle karşı olduğunu kaydetti.

Trump "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullanmıştı.