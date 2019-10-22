Rus uzman: Barış Pınarı Harekatı Türkiye’deki vatanseverlik duygusunu arttırıp halkı AK Parti etrafına topluyor

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğretim görevlisi Doç. Vladimir Avatkov, Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye içerisindeki vatansever ruh halini arttırdığını, böylece halkı iktidar partisi etrafında topladığını ifade etti.

Sputnik’in bünyesinde bulunduğu Rossiya Segodnya haber ajansındaki basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmede bulunan Avatkov, “Harekat Türkiye’nin iç politika çıkarlarını karşılıyor, ülke içindeki milliyetçi, vatansever ruh halini arttırıyor ve halkı iktidar partisi etrafında topluyor” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın harekatla birlikte kendisi için önemli olan başka sorunları da çözmeyi planladığını belirten Avatkov, “Bu operasyon Türkiye’nin Suriye ile olan sınır güvenliğinin sağlanması için de önemli. Türkiye’nin ayrıca topraklarında bulunan göçmenlerle ilgili sorunu da çözmesi gerekiyor. Bunun için üç çözüm yolu var: Türk vatandaşlığı verilecek, Avrupa’ya yönelmeleri sağlanacak ya da Erdoğan’ın ‘nazikçe’ tehdit ettiği gibi gitmelerine engel olunmayacak… Veya göçmenler toplanıp uygun koşulların sağlanacağı Suriye’ye gönderilecek. Göçmen konusu Türkiye için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Avatkov’a göre, harekat Ankara’nın ideolojik ve değerlerler temeline de uyuyor:

“Bu bir hücuma yönelik, proaktif bir dış politika tavrı. Operasyona ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni silahlarının ve eylemlerinin uyumluluğunu test etmek için de ihtiyaç var.”

Diğer yandan, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyi enerji kaynakları bakımından oldukça karlı yerler. Türkiye de bu harekatla Suriye’nin yeniden inşasında, imtiyazlarda, sonradan olacaklara dahil olma niyeti olduğunu göstermeye çalışıyor.