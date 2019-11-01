Alfa Grubu gazisinden IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü belirtilen görüntülerle ilgili yorum

Alfa Grubu Uluslararası Gaziler Birliği Onursal Başkanı, Sputnik’e açıklamasında, "Videoda, özel timin evi çevrelediğini ardından patlamanın meydana geldiğini görüyoruz, bununla operasyon son buluyor. Ancak bu video, El Bağdadi’nin öldüğünün kanıtı açısından hiçbir şey eklemiyor. Tek gördüğümüz, bir yerlerde bir şeylerin olduğu" ifadelerini kullandı.

Gonçarov, “Cesedin gerçekten El Bağdadi’ye ait olduğunu uzmanlar doğrulamalı” diye ekledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınlamıştı.