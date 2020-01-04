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    Rus deniz piyadeleri ortak askeri tatbikat için gittikleri Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen bir etkinlikte askeri becerilerini sergiledi. Rus piyadeler tek darbeyle tuğla kırarak güç gösterisi yaptı.

    National Interest, Rus deniz piyadelerini dünyanın en iyileri arasında gösterdi

    © REUTERS / ROMEO RANOCO
    Analiz
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    https://tr.sputniknews.com/analiz/202001041040963638-national-interest-rus-deniz-piyadelerini-dunyanin-en-iyileri-arasinda-gosterdi/

    Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rus deniz piyadelerini ABD, İngiltere, Güney Kore ve Çin’in aynı sınıftaki donanma unsurları ile birlikte dünyanın ilk beşi arasında gösterdi.

    NI’nin yaptığı sıralamanın en üstünde ABD Deniz Piyade Kolordusu yer alırken, Rus deniz piyadeleri ise listenin ikinci sırasına yerleşti. Rus denizcileri sırasıyla İngiltere, Güney Kore ve Çin donanma birlikleri takip etti.

    ABD Deniz Piyade Kolordusunu dünyanın en iyisi olarak gösteren dergi, bu askeri birlikte 2017’deki verilere göre 186 bin kişi faal, yaklaşık 38 bin kişininse yedek olarak görev yaptığını vurguladı.

    Rus deniz piyadelerini ise dünyanın en iyileri arasında ikinci gösteren NI, bu askeri birliğin de Amerikan Deniz Piyade Kolordusu ile aynı rolü yerine getirdiğini, Rus denizcilerin çıkarma operasyonlarında uzmanlaşan aktarma kuvvetleri olduğuna, Rus deniz piyadelerinin iyi eğitimli ve muharebe gücü yüksek bir birlik olduğuna dikkat çekti.

    Üçüncü sıraya İngiliz Kraliyet Deniz Piyadelerini koyan dergi, bu askeri birliğin hafif piyadelerden oluştuğunu ve sürekli olarak teyakkuz durumunda tutulduğunu, personel sayısının ise yaklaşık 7 bin kişi olduğunu vurguladı.

    Güney Kore deniz piyadelerini dördüncü sırada gösteren NI, 2018 verilerine göre bu askeri birlikte 29 bin kişinin görev yaptığını, Güney Koreli askerlerin ABD’li uzmanlar tarafından eğitildiğini ve Amerikan Deniz Piyade Kolordusu ile benzer işlevleri yerine getirdiğini ifade etti.

    Yazarlar beşinci sırada Çinli denizcileri göstererek, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na ait bu birliklerdeki personel sayısının yaklaşık 30 bin olduğunu, Çinli deniz piyadelerinin askeri gemilerden ve üslerden görev yapmak üzere eğitildiklerini dile getirdi.

    Ancak Çinli deniz piyadelerinin savaş deneyimine sahip olmadıklarının altını çizen NI,  Çin ordusunun bu sorunu çözmek için Rus Deniz Kuvvetleri ile daha sıkı işbirliğine yönelik adımlar attığını vurguladı.

    Etiketler:
    sıralama, Çin, National Interest, deniz piyadesi, ABD Deniz Piyadeleri, ABD, Rusya
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