'Rusya ve Türkiye, krizlere çözüm olma açısından ön plana çıktı'

A Haber’e konuşan’nden uluslararası ilişkiler uzmanı, "Olayların daha da tırmandığı bir dönemde Türkiye ve Rusya inisiyatifi üstlenerek Suudi Arabistan ve Mısır'ı devre dışı bırakma çağrısı yaptı. Bu oyun değiştirici bir hamle oldu" dedi.

Uzman, "Krizlere çözüm ve arabulucu olma açısından, Türkiye'nin Rusya ile beraber ön plana çıkması söz konusu. Zira hem İdlib'te hem de Libya'da benzeri bir ateşkesin olduğunu görüyoruz. Bu açıdan Türkiye'nin öne çıkması söz konusu oldu. Bu da net bir diplomatik başarı olarak ifade edilebilir" ifadelerini kullandı.

Pirinççi, "Kısa vadede çözüm yakın. Berlin süreciyle beraber bu görüşmenin gerçekleşmesi ve Hafter milislerinden büyük bir baskı gelmediği noktada, çözümün masada olup, taraflar arasında uzlaşmanın olacağını düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Profesör, "Bu anlamda hem Türkiye'nin hem Rusya'nın iki tarafla da görüşüyor olması önemli” diye ekledi.