Fatih Altaylı: Siyasetin pek çok önemli ismi 65 yaşın üzerinde, liderlerin hepsi de maşallah fıldır fıldır sokakta

Fatih Altaylı, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkamamasının ve bu yasağın uzamasının bir tür 'insan hakları ihlali kıvamına' geldiğini yazdı. Altaylı, "65 yaşını geçmiş bir siyasetçi iseniz gezmek serbest, sağlık çalışanı iseniz yasak yok. Ama 65 yaşını geçmiş bir avukatsanız çalışamazsınız" diye örnekler verdi.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü '65 yaşa haksızlık' başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaleme aldı:

"Size göre de 65 yaşını geçenlere sokağa çıkma yasağı uygulanması ve bunun bu kadar uzaması artık bir 'insan hakları' ihlali kıvamına gelmedi mi!

65 yaş öyle pek de ileri bir yaş olmasa gerek.

Bugün Türk siyasetinin pek çok önemli ismi 65 yaşının üzerinde.

Hatta TBMM’deki partilerin genel başkanları arasında 65 yaşını aşmamış tek kişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

Ve liderlerin hepsi de maşallah fıldır fıldır sokakta.

Çünkü dediğim gibi 65 yaş artık hayattan elini eteğini çekme yaşı değil.

Gelelim insan hakları ihlalinden ne kast ettiğime.

65 yaşını geçmiş bir siyasetçi iseniz gezmek serbest.

65 yaşını geçmiş bir sağlık çalışanı iseniz size de yasak yok.

Ama 65 yaşını geçmiş bir avukatsanız mesela çalışamazsınız. Avukatınız 65 yaşından büyük bir müvekkilseniz mahkemede kendinizi temsil ettiremezsiniz.

65 yaşından büyük bir bakkal, kasap, manav ya da her türden bir esnaf iseniz dükkanınızı açamazsınız.

65’ini aşmış bir teknik direktörseniz, hele hele (Galatasaray Teknik Direktörü Fatih) Terim gibi hastalığı atlatıp bağışıklık kazanmış bir teknik direktörseniz dahi çalışamazsınız.

Örnekleri çoğaltmak mümkün ama gerek yok.

Ne demek istediğim ortada.

Bir yanda makul ve doğru görünen bir uygulama ama diğer yanda büyük bir haksızlık var.

Bu haksızlık bu durumdaki bir kişinin açacağı tek bir dava ile bambaşka bir hale bürünebilir.

"Haksızlık acilen giderilmelidir."