Salgınla birlikte ofislerdeki çalışma düzeni değişiyor: 'Görünen o ki artık haftada 5 gün ofiste olmayacağız'

Koronavirüs sonrası ofis hayatında dönüşümün başladığını belirten uzmanlar, paylaşımlı ve sanal ofislere talebin artacağını söylüyor. Ofis kullanımında değişimin kaçınılmaz olduğunu belirten sektör temsilcileri "Bundan sonra haftada 5 gün ofiste olmayacağız" diyor.
Koronavirüs salgınının köklü değişikliğe yol açacağı alanlardan biri de ofisler olacak.
Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre gayrimenkul, perakende ve ofis sektörünün deneyimli isimlerinden Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, ofis kullanımında ciddi değişiklikler yaşanacağını söyledi. Paylaşımlı ofislerin öne çıkacağını belirten Alkaş, "Tek bir binada çalışmak yerine şehrin birkaç noktasında kullanıma göre ödeme yapılan paylaşımlı ofisler öne çıkacak. Çalışanlar yürüyerek gidecek ve ihtiyaç durumunda kullanacak. Teknolojinin yardımıyla evden çalışma devam ederken, ortak çalışma alanları da sürece destek olacak" dedi.
Alkaş, dünyada örnekleri olan ‘çalışan yurtlarının’ bu dönemde Türkiye için önemli bir seçenek olacağını dile getirdi: "Ofisim Maslak’ta ama Pendik’ten Beylikdüzü’nden gelen çalışan var. Bu kişiler günde 3 saat yolda. Onun yerine haftanın belli günleri çalışanlara merkezi noktalarda konaklama imkanı sağlanabilir. Salgının bulaş riskini azaltacak bu alternatif şehir trafiğini de rahatlatır."
'Firmalar tek merkez bina yerine şehrin birkaç noktasında ofis kiralayabilir'
Uzaktan çalışma modelinin Türkiye’de çok ağır ilerlediğini, salgının bu süreci hızlandırdığını belirten ticari gayrimenkul danışmanlık pazarında faaliyet gösteren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden de şu ifadeleri kullandı: "Şu an akıllarda 2 soru var: Biri ofiste sosyal mesafe nasıl sağlanır, ikincisi de çalışan ofis gelirken enfekte olur mu? Ofiste sosyal mesafe korunursa mevcut çalışanların en fazla 4’te 1’i yer bulabilir. Ek alan gerekir ama bu şu an birçok firma için mümkün değil. Firmalar buna formül arıyor. O nedenle haftada birkaç gün evden çalışacağımız kesin. Bir de firmalar tek büyük bir merkez bina yerine şehrin birkaç noktasında ofisler kiralayabilir. Böylece çalışan trafikte risk almaz. Özetle ofislerde bir dönüşüm başladı. Her iş kolu kendi ihtiyacına göre bir model uygulayacak. Ama görünen o ki artık haftada 5 gün ofiste olmayacağız."
'Sanal ofislere talep 7 katına çıktı, ilerleyen aylarda 10 katına çıkabilir'
Salgın sonrası sanal ofislere de talebin artacağı belirtiliyor.
Sanal ofisler, sürekli olarak size ait bir ofisiniz olmadığı halde yasal adres, iletişim ve sekreterlik hizmetlerinin sunulması anlamına geliyor. Firmalar sanal ofis alımlarında paketlerine toplantı salonlarını saatlik olarak ekleyerek kurumsal kimliklerini de koruyor.
Endless Offices Genel Müdürü Gökmen Özdemir, "Tüm sektörlerde yaşanan durağanlık ve ofislere gidilmemesi sanal ofislere olan talebi 7 katına çıkardı. Yaşanan bu dijital dönüşüm, 2020’de çalışma şekillerinin değiştiğini gösteren büyük bir adım. İlerleyen aylarda bu talebin 10 katına çıkacağını düşünüyoruz" dedi.
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