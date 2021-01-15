Puşkov: Azil süreci bir bumerang gibi Biden'a dönebilir

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil sürecini değerlendiren Rus senatör Puşkov, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın da aynı durumla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki yeni üyesi Taylor Greene, Biden hakkında göreve resmen başladıktan bir gün sonra azil konusunu gündeme getirmeyi planladığını söylemişti.

Azil süreci hakkında Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, "Başkanın azlinin banal bir prosedür haline gelmesi, Demokratlara bir bumerang gibi geri dönecek. Cumhuriyetçiler, yolsuzluk gerekçesiyle Biden hakkında azil dosyası hazırlama niyetindeler" dedi.

2022 yılındaki Kongre seçimlerinden önce bunu yapmanın imkansız olduğuna, zira Cumhuriyetçi Parti temsilcilerinin sadece 5 koltukla Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybettiğine dikkat çeken Puşkov, "Eğer Cumhuriyetçiler bu farkı kapatabilirse Biden, azil sürecinin 'tüm güzelliklerini yaşama' riskiyle karşı karşıya kalır" ifadelerini kullandı.

13 Ocak'ta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan azil oylamasında Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesi 197 hayır oyuna karşılık 232 evet oyu ile kabul edilmişti. Söz konusu azil maddesine Meclis Azınlık Lideri Kevin McCarthy de dahil 10 Cumhuriyetçi vekil evet oyu vermişti.

Azil sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senatonun, söz konusu oylamayı ne zaman yapacağı ise henüz net olarak belli değil.