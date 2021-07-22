Alman basını: Rusya'nın iç kalkınması ile dış politikasındaki gelişim, Batı'da zihin felcine yol açtı

Yazıda, Avrupa'nın Rusya'yı aşılmaz zorluklarla karşı karşıya bırakmayı ve bu zorlukların ardından Moskova'nın 'geri adım atarak yüzünü yeniden Batı'ya çevireceğini' hayal ettiği kaydedildi.

Ancak hayallerin gerçekleşmediğini vurgulayan gazete, "Rusya'nın, Avrupa Birliği ve ABD'de böylesine duygusal redde neden olan iç kalkınması ile dış politikasının gelişimi, hem Doğu hem de Batı'yı şaşırttı. Bu gelişme, bizi zihin felcine taşıdı, kimse neler yapılması gerektiğini bilmiyor" değerlendirmesini yaptı.

Hükümetler arasındaki işbirliğinin en iyi yönteminin görüşmeler olduğu ifade edilen yazıda, tutarlı görüşmelerin ülkelere ortak zemin bulmaya ve herkese uygun anlaşmalar sağlamaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Moskova, Rusya'nın gelişiminin diğer ülkelere tehdit arz etmediğini defalarca duyurmuş, başta Avrupa olmak üzere tüm ülkelerle diyaloğa her zaman açık olduğunu bildirmişti.