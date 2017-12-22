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    Japonya Öz Savunma Kuvvetleri

    Japonya kabinesi 46 milyar dolarlık rekor savunma bütçesini onayladı

    © AFP 2017/ Toshifumi KITAMURA
    Asya & Pasifik
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    Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin kabinesi Kuzey Kore'de gelen tehditlerin gölgesinde ülkenin balistik füzelere karşı savunmasını güçlendirmek için, 46 milyar dolarlık (5.19 trilyon yen) rekor savunma bütçesini onayladı.

    PAC-3 füze savunma sistemi-Japonya
    © REUTERS/ Issei Kato
    Japonya ülkenin kuzeyine füze savunma sistemi konuşlandırdı
    Japonya kabine modern tarihinin en yüksek savunma bütçesini onayladı.

    Karara göre 2018 savunma bütçesi bu yıla oranla yüzde 1.3 oranında arttırıldı. Kabine ayrıca 860 milyar dolar (97.7 trilyon yen) ile ülkenin şu ana kadarki en yüksek ulusal bütçesini de onayladı.

    ABE 6. KEZ SAVUNMA BÜTÇESİNİ ARTTIRDI

    Abe 2012'de göreve geldiğinde kendisinden önce yaklaşık 10 yıl boyunca yapılan savunma bütçesi kesintilerini durdurmuş ve her yıl savunma bütçesini arttırmıştı. Son kararla birlikte Abe 6. kez savunma bütçesini yükseltmiş oldu.

    YENİ NESİL FÜZE SAVUNMA SİSTELERİ İÇİN 208 MİLYON DOLARLIK HARCAMA DA ONAYLANDI

    ABD Başkanı Donald Trump- Japonya Başbakanı Şinzo Abe
    © REUTERS/ Kiyoshi Ota/
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    Kabine ayrıca ek olarak mart ayından itibaren yeni nesil füze savunma sistemleri için 208 milyon dolarlık (23.5 milyar yen) harcamayı da onayladı.

    Bu meblağ ABD'nin Aegis Ashore adı verilen gelişmiş füze imha sisteminin ve diğer ekipmanların başlangıç maliyeti.

    Abe daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik baskı kampanyasını desteklemiş ve Japonya'nın balistik füze savunma sisteminin ABD üretimi silahlarla güçlendireceği sözünü vermişti

    Bütçe planlarının Japonya parlamentosunda da onaylanması gerekiyor.

    JAPONYA BALİSTİK FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİ ÇEŞİTLENDİRİYOR

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © Sputnik/ İlya Pitalev
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    Kabinenin onayı Japonya'nın Kuzey Kore'den gelecek olası füze saldırılarına karşı bir grup Aegis Ashore sistemini yerleştirme kararı almasından birkaç gün sonra geldi.

    Yerleştirilecek 2 ünitenin kesin maliyeti açıklanmadı ancak Savunma Bakanlığı yetkilileri bunun maliyetinin 1.8 milyar dolar ya da daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

    Halihazırda Japonya Patriot füze savunma sistemi lle Japon Denizi'ndeki savaş gemilerinde Aegis füze savunma sisitemine sahip. Hükümet yeni Aegis Ashore üniteleri ile bu 2 adımlı füze savunma sistemini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

    Diğer taraftan bütçe planında, ek olarak F-35 hayalet uçaklarından ateşlenebilen ve 500 km menzili olan Norveç yapımı kruz füzeleri için yaklaşık 18 milyon dolarlık harcama ve ABD yapımı 900 km menzilli kruz füzelerine yönelik uyumluluk çalışmalarının yapılması da yer aldı. 

    2017'de bir nükleer silah denemesi ve bir dizi balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore bu füzelerin ikisini Japonya semalarında uçurmuş, füzelerin bazıları ise Japonya'nın 200 deniz millik münhasır ekonomik bölgesinin içine düşmüştü.

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    Etiketler:
    Savunma bütçesi, Aegis Ashore, Şinzo Abe, Donad Trump, ABD, Japonya
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