Trump'ın sözleri sonrası Pakistan, ABD'li diplomatı bakanlığa çağırdı

© AFP 2017/ NICHOLAS KAMM Trump'tan Pakistan'a yardımı kesme tehdidi

Pakistan, ABD Başkanı Trump'ın, İslamabad yönetimini suçladığı tweetinin ardından ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Hale'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin büyükelçisine Trump'ın İslamabad yönetimini suçlayan açıklamasından duyulan rahatsızlık iletildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua, Trump'ın 'Pakistan'ı teröristlere güvenli bölge sağlamakla' suçladığı tweeti hakkında Hale'den açıklama beklediklerini söyledi.

Trump'ın mesajının ardından Başbakan Şahid Hakan Abbasi, bugün kabineyi durum değerlendirmesi için toplantıya çağırdı.

TRUMP PAKİSTAN'A DIŞ YARDIMI KESME TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Trump, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Pakistan'ı, 'ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristlere sığınacak liman sağlamakla' suçlamıştı.

Trump, Twitter'dan yazdığı mesajında "ABD aptalca bir şekilde son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolardan fazla yardım sağladı. Ancak liderlerimizin aptal olduğunu sanan onlar, bize yalandan ve üçkağıttan başka bir şey vermedi. Çok az yardım yaparak Afganistan'da avladığımız teröristlere sığınacak liman sağladılar. Artık değil!" ifadelerini kullanmıştı.

ASIF: ABD'NİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ YOK

Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek söz konusu iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti.

GEO TV'ye yaptığı açıklamada 'ABD'nin yardımına ihtiyaçları olmadığını' söyleyen Asıf "Trump yurtiçi (ABD) tüketim için İran ve bizim hakkımızda tweet attı. Çıkmaz sokağa girerek tuzağa düştükleri Afganistan'daki başarısızlıklar nedeniyle Pakistan hakkındaki hüsranını tekrar tekrar yerinden çıkardı" dedi.

'ABD, PAKİSTAN İLE OLAN İŞBİRLİĞİ DÜZEYİNİ GÖZDEN GEÇİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR'

Pazartesi günü ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili de Beyaz Saray'ın Pakistan'a terörle mücadele konusunda yapılması planlanan 255 milyon dolarlık yardımı 'şu anda' göndermeyi planlamadığını söylemiş ve Trump yönetiminin 'Pakistan ile olan işbirliği düzeyini gözden geçirmeyi sürdürdüğünü' belirtmişti. ABD yönetimi ağustosta 255 milyon dolarlık yardımı geciktirdiğini açıklamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler Pakistan'ın Afganistan Talibanı ile müttefik olan Hakkani örgütüne yardım ettiği iddiaları nedeniyle yıllardır gergin durumda.

Washington İslamabad'ı Afganistan'da sınır ötesi saldırılar yapan Hakkani örgütüne yardım etmek ya da faaliyetlerine göz yummakla suçlarken Pakistan hükümeti bu suçlamaları kabul etmiyor.