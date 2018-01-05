Çin, Kuzey Kore'ye demir, çelik ve endüstriyel ekipman ihracatını tamamen durduracak

Bakanlığın açıklamasında "BMGK'nın 2397 numaralı kararının uygulanması kapsamında demir, çelik ve diğer metaller ile endüstriyel ekipmanlar ve araçların Kuzey Kore'ye ihracatı tamamen durdurulacak" dendi
Açıklamaya göre hem petrol ile işlenmiş petrol ürünlerinin (benzin, mazot vs.) ihracatı da BMGK kararının izin verdiği seviyede gerçekleştirilebilecek.
Bakanlık açıklamasında "23 Aralık 2017'den 22 Aralık 2018'e kadar 12 ay içinde her Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin petrol ihracatı 4 milyon varili ya da 525.000 tan petrolü geçmemeli" dendi.
KUZEY KORE'DEN GIDA VE MAKİNE İTHALATI DA YASAKLANDI
BMGK, 22 Aralık'ta oy birliğiyle Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları benimsemişti. Kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi, Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.
Çin, eylül ayında da BMGK kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasaklamış ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırmıştı.
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