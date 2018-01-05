Çin, Kuzey Kore'ye demir, çelik ve endüstriyel ekipman ihracatını tamamen durduracak

Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımları çerçevesinde bu ülkeye yönelik ticaret kısıtlamalarını sıkılaştırdı.Pyongyang'a Çin'den ihraç edilen ham petrol ve işlenmiş petrol ürünlerinin miktarı düşürülecek. Demir, çelik ve endüstriyel ekipman ihracatı ise tamamen durdurulacak.

Çin Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada BMGK'nın 2397 numaralı kararı çerçevesinde Kuzey Kore'ye yapılan metal ve endüstriyel ekipmanların ihracatının tamamen durdurulacağını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında "BMGK'nın 2397 numaralı kararının uygulanması kapsamında demir, çelik ve diğer metaller ile endüstriyel ekipmanlar ve araçların Kuzey Kore'ye ihracatı tamamen durdurulacak" dendi

Açıklamaya göre hem petrol ile işlenmiş petrol ürünlerinin (benzin, mazot vs.) ihracatı da BMGK kararının izin verdiği seviyede gerçekleştirilebilecek.

Bakanlık açıklamasında "23 Aralık 2017'den 22 Aralık 2018'e kadar 12 ay içinde her Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin petrol ihracatı 4 milyon varili ya da 525.000 tan petrolü geçmemeli" dendi.

KUZEY KORE'DEN GIDA VE MAKİNE İTHALATI DA YASAKLANDI

Bakanlık ayrıca Kuzey Kore'den gıda, makine ve bazı diğer malların da ithalatının yasaklanacağını duyurdu.

BMGK, 22 Aralık'ta oy birliğiyle Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları benimsemişti. Kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi, Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

Çin, eylül ayında da BMGK kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasaklamış ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırmıştı.