İki gündür Çin açıklarında yanan tankerin patlamasından korkuluyor

Doğu Çin Denizi açıklarında kargo gemisiyle çarpışan bir petrol tankerinin iki gündür sızıntı yaptığı ve patlama riski taşıdığı belirtildi.

Çin devlet medyası, Sanchi adlı geminin patlama ve batma riski taşıdığını belirtti.

MÜRETTEBATTAN SADECE 1 KİŞİNİN BEDENİNE ULAŞILDI

Ulaştırma Bakanlığı, kurtarma ekibinin toksik dumanlar altında kalan tankere ulaşmaya çalıştığını açıkladı. 30 İranlı ve 2 Bangladeşliden oluşan mürettebattan sadece bir kişinin bedenine ulaşıldığı, kalanlarınsa kayıp olduğu öğrenildi.

TOKSİK İÇERİK TAŞIYOR

Panama bandıralı Sanchi, İran'dan Güney Kore'ye yola çıktığı sırada Hon Kong bandıralı CF Crystal adlı yük gemisyle çarpışmıştı. Yük gemisi, Doğu Çin Denizi üzerinde, ABD'den aldığı tahılları taşıyordu. Çarpışma, Şangay'ın 260 kilometre açığında gerçekleşti.

Çarpışmanın sebebi henüz bilinmiyor.

Tankerin 13 bin ton kondensant petrol taşıdığı, bu petrolün ham petrolün en hafif hali olduğu ve kesinlikle toksik içerikli olduğu belirtiliyor.