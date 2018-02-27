Taliban'dan ABD'ye doğrudan görüşme çağrısı

Taliban ABD ile Afganistan'da 'barışçı çözüm' için doğrudan görüşme isteğinde olduğunu duyurdu. Örgütün açıklaması yarın Afganistan'ın başkenti Kabil'de 'Taliban ile barış görüşmelerini yeniden başlatmaya' odaklanacak bölgesel konferansın ikinci turunun öncesinde geldi.

Son aylarda ülke genelinde saldırılarını arttıran Taliban'dan dün yapılan açıklamada "ABD'li yetkililere Afganistan çıkmazına barışçı çözümü İslam Emirliği Siyasi Ofisiyle doğrudan görüşmeleri çağırısı yapıyoruz" dendi.

Anadolu Ajansı'na göre örgüt açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"İşgalin sona ermesi için Afgan sorununa barışçıl bir çözüm bulunmasını istiyoruz. ABD ve müttefikleri, Afgan sorununun askeri yollarla çözülemeyeceğini şimdiye kadar görmüş olmalı ki ABD artık çözüm için savaş yerine barışçıl bir stratejiye odaklanıyor. Son 17 yıldır defalarca test edilen askeri stratejiler yalnızca savaşı körükleyip, uzatmaya yaradı. Bunu sürdürmek artık kimsenin çıkarına değil."

'TALİBAN VE PAKİSTAN İÇİN KAPSAMLI BİR BARIŞ PLANI SUNACAĞIZ'

Açıklama Kabil'de 25 ülkeden temsilcinin katılacağı bölgesel barış konferasının 2. tur görüşmelerinden bir gün önce yapıldı.

Terörle mücadele ve kriz çözümü stratejilerinin ele alınacağı konferansta Taliban'la barış görüşmelerini yeniden başlatmaya ve terörle mücadelede bölge ülkeleri ile iş birliğine odaklanılacak.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani "Kabil konferansında Taliban ve Pakistan için kapsamlı bir barış planı sunacağız" dedi.

Konferansın ilk turu geçen sene haziranda yapılmıştı.

ABD'DEN HENÜZ YANIT GELMEDİ

Geleneksel olarak müzakerelerde Afganistan hükümetinin de yer almasında ısrarcı olan ABD'den teklife henüz yanıt gelmedi.

Taliban daha önce de ABD halkı ve Kongresi'ne açık mektup yazarak militanlarının görüşmelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Örgüt daha önce yabancı askerler ülkeyi terk edene kadar müzakerelere girmeyeceğini söylüyordu.

Geçen Ağustos'ta yeni Afganistan stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki ABD askeri varlığı konusunda 'süre sınırı olmadığını' duyurmuş ve Taliban'a yönelik saldırıları arttırmıştı.

Trump ocak ayında Kabil'de yaşanan bir dizi ölümcül saldırının ardından Taliban ile görüşme yapmayacaklarını da açıklamıştı.

Intercontinental Oteli'ne yapılan saldırı, ambulansa konulan bir bombanın infilak ettirilmesi ve bir askeri yerleşkeye yapılan baskının aralarında olduğu saldırı dalgasında 130'dan fazla insan hayatını kaybetmişti.