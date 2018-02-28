Moğolistan ile Japonya’nın arasına Cengiz Han girdi

Sorun şu ki Japonca’da ‘cengiz’ kelimesi ‘penis’ anlamına geliyor. Yani Cengiz Han portresinin yanındaki yazı ‘Penis Han’ gibi çevrilebilir.
Karikatürü ilk önce, yokozuna (büyük şampiyon) rütbesine ulaşan ilk Moğol sumo güreşçisi olan Asashōryū Akinori fark etti. Akinori, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Atalarımızla dalga geçiyorsunuz! Japonların haysiyet hissi yok! Bağışlanamaz! Özür dileyin! Özür dileyin! Bu b*ktan yayınevi nerde bulunuyor?” dendi. Ancak güreşçi, bu mesajını ertesi gün sildi.
#拡散希望— Takepn. ミスターモンゴル (@Morinhoor) February 22, 2018
絵は、チンギスハンではなく天皇陛下だったら、あなたはどう思いますか？
これは作家はともかく、出版社も社会的責任を取るべきでしょう⁇こんな卑劣なものは許さない。 pic.twitter.com/xoIB8CIIrq
Japonya’daki diğer Moğollar da Akinori’ye destek verdi. Moğol blogger Morinhoor, “Çizer ve yayıncılar cezasını çekmeli. Bu iğrenç şeyler kabul edilemez” diye açıkladı.
BAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ
Moğol diplomatlar, Japon Dışişleri Bakanlığı’na gönderdikleri mektupta, karikatürün Moğol halkına hakaret olduğunu kaydettiler. Tokyo’da yaşayan Moğollar, Shogakukan yayınevi binası önünde toplanarak derginin toplanmasını talep etti. Bazı göstericiler, ulusal giysi ve ellerinde Cengiz Han portreleriyle geldi.
小学館謝罪及びイタズラコンテントを中止。モンゴルを応援してくださったたくさんの日本人にも心より感謝します。🐴🐴🐴 pic.twitter.com/LpZerQhQYS— Takepn. ミスターモンゴル (@Morinhoor) February 26, 2018
DERGİLER TOPLATILDI
Morinhoor, Tokyo mağazalarından CoroCoro Comics son sayısının nasıl toplatıldığını gösteren videoyu yayınladı.
別の店、撤収中。 pic.twitter.com/uBwnaKHcSx— Takepn. ミスターモンゴル (@Morinhoor) February 25, 2018
YAYINEVİNDEN ÖZÜR
Yayınevi, karikatür için özür diledi. Açıklamada, “Karikatürde kullanılan ifadelerin Moğollar ve Cengiz Han’a saygı duyan herkes için onur kırıcı olduğunu kabul ediyoruz” dendi. Dergi, bundan böyle Moğolistan tarih ve kültürünü daha titiz inceleyeceklerini de sözlerine ekledi.
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