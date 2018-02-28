Moğolistan ile Japonya’nın arasına Cengiz Han girdi

Söz konusu çizim, Türkçesi ‘Abarttın, şakacı’ anlamına gelen ‘Yarisugi!!! Itazura-kun’ kategorisinde yayınlandı. Bu kategoride, komik çizgi roman ve karikatürler yayınlanıyor. Resim, CoroCoro Comics okurlarından biri tarafından, konusu Cengiz Han olan bir yarışma için gönderildi.

Sorun şu ki Japonca’da ‘cengiz’ kelimesi ‘penis’ anlamına geliyor. Yani Cengiz Han portresinin yanındaki yazı ‘Penis Han’ gibi çevrilebilir.

Karikatürü ilk önce, yokozuna (büyük şampiyon) rütbesine ulaşan ilk Moğol sumo güreşçisi olan Asashōryū Akinori fark etti. Akinori, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Atalarımızla dalga geçiyorsunuz! Japonların haysiyet hissi yok! Bağışlanamaz! Özür dileyin! Özür dileyin! Bu b*ktan yayınevi nerde bulunuyor?” dendi. Ancak güreşçi, bu mesajını ertesi gün sildi.

​Japonya’daki diğer Moğollar da Akinori’ye destek verdi. Moğol blogger Morinhoor, “Çizer ve yayıncılar cezasını çekmeli. Bu iğrenç şeyler kabul edilemez” diye açıkladı.

BAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ

Moğol diplomatlar, Japon Dışişleri Bakanlığı’na gönderdikleri mektupta, karikatürün Moğol halkına hakaret olduğunu kaydettiler. Tokyo’da yaşayan Moğollar, Shogakukan yayınevi binası önünde toplanarak derginin toplanmasını talep etti. Bazı göstericiler, ulusal giysi ve ellerinde Cengiz Han portreleriyle geldi.

​DERGİLER TOPLATILDI

Morinhoor, Tokyo mağazalarından CoroCoro Comics son sayısının nasıl toplatıldığını gösteren videoyu yayınladı.

​YAYINEVİNDEN ÖZÜR

Yayınevi, karikatür için özür diledi. Açıklamada, “Karikatürde kullanılan ifadelerin Moğollar ve Cengiz Han’a saygı duyan herkes için onur kırıcı olduğunu kabul ediyoruz” dendi. Dergi, bundan böyle Moğolistan tarih ve kültürünü daha titiz inceleyeceklerini de sözlerine ekledi.