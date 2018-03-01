'Uzun Kılıç': Çin, nükleer başlık taşıma kapasiteli DF-10 kruz füzesinin yayımlanmamış görüntülerini paylaştı

People's Daily'nin paylaştığı görüntülerde 6 adet DF-10 kruz füzesi kamyonların arkasına yüklenmiş rampalardan fırlatılıyor.
© AFP 2018/ Yuri KADOBNOV
'Uzun Kılıç' olarak adlandırılan füzeler 500 kilogram ağırlığına kadar olan nükleer savaş başlıklarını taşıyabiliyor.
Füzelerin menzilinin ise yaklaşık 1500 km (930 mil) olduğu belirtiliyor.
DF-10 kruz füzeleri kamyonlara, savaş gemilerine ya da denizaltılara yüklenebiliyor.
WATCH: Three of China's DF-10 cruise missiles are shown firing in rapid succession in never-seen-before footage broadcast on Chinese television pic.twitter.com/7Nl6cxUflI— People's Daily,China (@PDChina) February 28, 2018
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