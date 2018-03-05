Vietnam kıyılarında 43 yıl sonra ABD'ye ait uçak gemisi

ABD donanmasına ait bir uçak gemisi, Vietnam Savaşı'ndan sonra ilk kez bu ülkeyi ziyaret ediyor.

© AFP 2018/ JAY DIRECTO Vietnam Savaşı sonrası bir ilk: 43 yıl sonra ABD'ye ait bir uçak gemisi ülkeyi ziyaret edecek

Kruvazör ve destroyerin eşlik ettiği USS Carl Vinson, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yayılmacı politikalarını engelleme çabaları sürerken 6 bin kişilik mürettebatıyla Vietnam'ın liman kenti Danang'a geldi.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, USS Carl Vinson'un misyonunun, teknik takas, spor müsabakaları ve diğer etkinlikler dahil 'dostluk' ziyareti olduğunu söyledi.

Hang, iki ülkenin kapsayıcı ortaklığı çerçevesinde yapılan ziyaretin, ikili ilişkileri ilerleteceği, bölgede kalkınma, iş birliği, güvenlik, istikrar ve barışın sürdürülmesine katkıda bulunacağı değerlendirmesinde bulundu.

U.S. aircraft carrier arrives in Vietnam on landmark visit https://t.co/z89IdCIeQq pic.twitter.com/3sQXuDjys2 — Reuters Top News (@Reuters) 5 Mart 2018

1975 yılında sona eren savaştan sonra komünist liderlik altında birleşen Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'a o tarihten beri bu sayıda ABD askeri gelmemişti.

Vietnam ile ilişkilerini 1995'te normalleştiren ABD, 2016'da ülkeye yönelik silah ambargosunu kaldırmıştı.