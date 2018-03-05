Vietnam kıyılarında 43 yıl sonra ABD'ye ait uçak gemisi

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, USS Carl Vinson'un misyonunun, teknik takas, spor müsabakaları ve diğer etkinlikler dahil 'dostluk' ziyareti olduğunu söyledi.
Hang, iki ülkenin kapsayıcı ortaklığı çerçevesinde yapılan ziyaretin, ikili ilişkileri ilerleteceği, bölgede kalkınma, iş birliği, güvenlik, istikrar ve barışın sürdürülmesine katkıda bulunacağı değerlendirmesinde bulundu.
U.S. aircraft carrier arrives in Vietnam on landmark visit https://t.co/z89IdCIeQq pic.twitter.com/3sQXuDjys2— Reuters Top News (@Reuters) 5 Mart 2018
1975 yılında sona eren savaştan sonra komünist liderlik altında birleşen Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'a o tarihten beri bu sayıda ABD askeri gelmemişti.
Vietnam ile ilişkilerini 1995'te normalleştiren ABD, 2016'da ülkeye yönelik silah ambargosunu kaldırmıştı.
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