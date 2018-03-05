Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bir ilk daha

Reuters ajansının aktardığına göre 2 günlük resmi ziyaret için Kuzey Kore’ye giden 10 kişilik Güney Koreli heyet, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü. Böylece bu 10 kişi, Kim ile görüşen ilk Güney Koreli yetkililer olarak tarihe geçti.
South Korean delegation departs for Pyongyang on 2-day visit https://t.co/dMOf0Fgftd pic.twitter.com/9kUWGLPfzf— RT (@RT_com) March 5, 2018
Güney Kore Devlet Başkanlığı konutu Mavi Saray’dan yapılan açıklama göre Ulusal Güvenlik Ofisi’nin başındaki Chung Eui-yong’un başkanlık ettiği heyet bugün erken saatlerde Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a vardı ve Kim ile çalışma yemeğine katıldı.
(3rd LD) N. Korean leader meets with S. Korean envoys: Cheong Wa Dae https://t.co/YV60fTnn94— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 5 Mart 2018
Kim, Olimpiyat Oyunları'nın açılışı için Güney Kore'ye kardeşi Kim Yo-jong'u göndermişti. Yo-jong o güne dek Güney Kore'ye giden en üst düzey Kuzey Koreli isim olmuştu.
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