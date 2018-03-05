Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bir ilk daha

Kore yarımadasında Güney Kore’nin ev sahipliği yaptığı PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları sayesinde artan temaslarda bir diğer zirve noktası yaşandı.

Reuters ajansının aktardığına göre 2 günlük resmi ziyaret için Kuzey Kore’ye giden 10 kişilik Güney Koreli heyet, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü. Böylece bu 10 kişi, Kim ile görüşen ilk Güney Koreli yetkililer olarak tarihe geçti.

South Korean delegation departs for Pyongyang on 2-day visit https://t.co/dMOf0Fgftd pic.twitter.com/9kUWGLPfzf — RT (@RT_com) March 5, 2018

Güney Kore Devlet Başkanlığı konutu Mavi Saray’dan yapılan açıklama göre Ulusal Güvenlik Ofisi’nin başındaki Chung Eui-yong’un başkanlık ettiği heyet bugün erken saatlerde Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a vardı ve Kim ile çalışma yemeğine katıldı.

(3rd LD) N. Korean leader meets with S. Korean envoys: Cheong Wa Dae https://t.co/YV60fTnn94 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 5 Mart 2018

Kim, Olimpiyat Oyunları'nın açılışı için Güney Kore'ye kardeşi Kim Yo-jong'u göndermişti. Yo-jong o güne dek Güney Kore'ye giden en üst düzey Kuzey Koreli isim olmuştu.