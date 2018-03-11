Çin 'devlet başkanlığında 2 dönem' sınırlamasını kaldırdı

Çin'de devlet başkanlığı için üst sınır olan 2 dönem şartının kaldırılması teklifi kabul edildi.

Çin, 'Devlet başkanlığı için üst sınır olan 2 dönem şartı kaldırılsın' teklifini kabul etti. Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Yıllık Genel Kurulu'nda yaklaşık 3000 delegenin onayına sunulan teklif 2958 'evet' ve 2 'hayır' oyuyla kabul edildi. 3 delege de çekimser kaldı.

Kararla birlikte Devlet Başkanı Şi Cinping'in süresiz liderliğinin de önü açılmış oldu.

© REUTERS/ Jason Lee ÇKP'nin ekim ayında düzenlenen ve tarihi olarak nitelenen 19. Genel Kongre'sinde 2. dönem için yeniden liderlik görevine seçilen Şi, ülkenin kurucu lideri Mao Zedong'un ardından ismi parti tüzüğüne geçirilen ikinci lider olmuştu.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi'nin, 'devlet başkanı ve devlet başkan yardımcılarının 2 dönemden fazla görev yapamayacağına' ilişkin ifadenin anayasadan çıkarılmasına yönelik teklifi, 25 Şubat'ta resmi basın tarafından tüm dünyaya servis edilmişti.

Zedong'un ardından mevcut anayasa uyarınca her lider, beşer yıldan 2 dönem olmak üzere 10 yıl devlet başkanlığı yaptıktan sonra görevini devrediyordu.Şi'nin selefi Hu Cintao ve Hu'nun selefi Ciang Zımin, onar yıl görev yaptıktan sonra liderliği bırakmıştı.

Devlet Başkanlığı için 2 dönem sınırlaması, 1970'lerin sonunda başlayan dışa açılımın mimarı Dıng Şiaoping tarafından Mao'nun Kültür Devrimi sonrası toplumda oluşan kargaşayı önlemek amacıyla anayasaya eklenmişti.