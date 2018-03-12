Japonya sallanıyor: Aşırı milliyetçi okula arazi yolsuzluğu belgelerinden başbakan ile eşi silinmiş

Japonya'da devlete ait arazinin Başbakan Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine sudan ucuz fiyata satılması skandalı büyüyor. Satış belgelerinden Abe, eşi Akie ve Maliye Bakanı Taro Aso ile ilgili bölümlerin silindiği ortaya çıktı.

© REUTERS/ Toru Hanai Japonya'da Abe yeniden başbakan

Japonya'da devlete ait arazinin Başbakan Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine çok ucuza satılmasıyla ilgili belgelere erişen Reuters haber ajansı, belgelerden Abe, eşi Akie ve Maliye Bakanı Taro Aso'ya yönelik atıfların çıkarıldığını duyurdu. Reuters, sözkonusu eş dost kayırma yolsuzluğunun örtbas edileceğine dair endişelerin arttığını kaydetti.

Daha önce kendisi ya da eşinin Moritomo Gakuen isimli aşırı milliyetçi-muhafazakar okul işletmesini kayırdığına dair kanıt ortaya çıkması halinde istifa edeceğini söylemiş olan Abe'nin, kanıtların örtbas edildiğinin ortaya çıkmasının ardından koltuğunu kaybedebileceği konuşuluyor.

Reuters'in haberi üzerine basın toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Aso, bakanlığında bu satıştan sorumlu birimden yetkililerin, birimin eski başkanının parlamentoda verdiği ifadeye uymlu hale gelmesi için belgelerde değişiklik yaptığını söyledi.

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ASO: İSTİFA ETMEYECEĞİM

Aso, bakanlığındaki davranışlar için özür diledi, ama istifa etme niyetinin olmadığını belirtti.

Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı konumunda bulunan ve Abe'nin üst üste üçüncü kez seçilip Japonya'nın en uzun görev yapan başbakanı olma emellerinde kilit rol oynayan Aso'ya, muhalefet partileri istifa çağrısı yaptı.

KİM TALİMAT VERDİ?

Muhalefetteki Anayasal Demokratik Parti'nin lideri Yukio Edano ''Her şeyi sıkıya incelemeden geçirmemiz, sorgulamamız lazım. Sebebi neydi, kim talimat verdi? Parlamentoya verilen ifadeler gerçeklerin saptırılması mıydı'' derken yolsuzluğun örtbas edilmesinin Abe ile Aso'ya yolsuzluğun kendisinden çok daha fazla zarar verdiğine dikkat çekiliyor. Sophia Üniversitesi profesörlerinden Koiçi Nakano, ''Örtbas edilmesi, asıl meseleden çok daha büyük bir mesele haline geldi'' dedi.

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AKİE: EĞİTİM POLİTİKASINDAN ÇOK ETKİLENDİM VE AĞLADIM

Maliye Bakanlığı, skandalın patlak verdiği Şubat 2017'den beri bakanlığın ilgili birimi tarafından parlamentoya verilen ifadeyle uyumlu hale getirilmesi talimatı verilmesi üzerine arazi satışıyla ilgili belgelerde 14 değişiklik yapıldığını açıkladı.

Belgelerden, Abe, Akie, Aso'nun yanısıra eski ticaret bakanı Takeo Hiranuma, iktidar partisi LDP'nin önde gelen isimlerinden Yoşitada Konoike, parlamentonun üst kanadının eski üyelerinden İssei Kitagawa ve artık hayatta olmayan eski içişleri bakanı Kunio Hatoyama'nın da adları çıkarılmış.

Orjinal belgelere göre Akie Abe, Osaka'da değerinde yüzde 85 indirime gidilerek satılan arazide ilkokul inşa etmesi için Moritomo Gakuen'i ''Burası çok iyi arazi, proje devam etmeli'' diye teşvik etmiş.

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Moritomo'yu denetime giden ve orada bir konuşma yapan Akie Abe, okulun eğitim politikasından çok etkilendiğini ve gözlerinin dolduğunu dile getirmiş. İlkokulun fahri müdürü de ilan edilmiş.

FAŞİST MÜFREDAT ÖĞRETİYOR

Japon firsy lady geçen yıl arazi satışında yolsuzluk skandalı patlak verince bu görevi bırakırken, bu bilgiler de belgelerden çıkarılmış.

Şubat 2017'de Asahi Şimbun gazetesi, Osaka'daki 8770 metrekarelik arazinin gerçek değerinin yüzde 14'üne denk gelen 134 milyon yene satıldığını ortaya çıkarmıştı.

Moritomo'nun çocuk bahçesi ve ilkokulunda Japonya'yı faşizme ve 2. Dünya Savaşı'na sürükleyen 1890-1945 arasındaki imparatorluk yönetiminin müfredatı okutuluyor.