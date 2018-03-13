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    Katmandu Havalimanı-Enkaz

    Nepal'de düşen uçağın pilotuyla kule arasında anlaşmazlık yaşanmış

    © REUTERS/ Navesh Chitrakar
    Asya & Pasifik
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    Nepal'in başkenti Katmandu'daki uluslararası havalimanında dün düşen US-Bangla havayaollarına ait uçağın pilotu ile kule arasında iniş sırasında iletişim sorunu yaşandığı ortaya çıktı. Nepalli yetkililer 49 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Nepal-Uçak kazası
    © AP Photo/ Niranjan Shreshta
    Nepal'in başkenti Katmandu'da 70'ten fazla kişiyi taşıyan uçak düştü: 49 ölü
    Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda dün yaşanan kazada uçağın pilotu ile kule arasında iniş sırasında yaşanan konuşmaların kaydı yayımlandı.

    Bangladeş'in başkenti Dakka'dan kalkan  US-Bangla havayaollarına ait BS211 sefer sayılı uçak dün 67 yolcu ve 4 mürettebetıyla birlikte havalimanının hemen bitişiğindeki futbol sahasına düşmüştü.

    Olayda çoğu Nepal ve Bangladeş vatandaşı 49 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

    Uçağın yere çakılıp alev almadan önce çok alçaktan ve kararsızca uçtuğu görgü tanıklarının ifadelerine de yansımıştı.

    Katmandu'daki uçak kazasında ölenlerin yakınları yasta
    © REUTERS/ Elite Joshi
    Katmandu'daki uçak kazasında ölenlerin yakınları yasta

    PİLOT ÖNCE GÜNEYDEN SONRA DA KUZEY YÖNÜNDEN İNİŞ İZNİ ALDI

    'liveatc.net' adlı hava trafiği izleme sitesinin yayımladığı kayıtlara göre pilot önce kuleden havalimanına kuzey yönünden inme izni istedi. Kule bu izni pilota verdi.

    1 dakikadan kısa süre sonra ise pilot havalimanına güney yönünden inmeye hazır olduğunu söyledi. Kule uçağa bu yönden inme izni de verdi.

    Kule ile pilot arasındaki ayrı bir konuşma kaydı da taraflar arasında iletişim bozukluğu yaşandığı ihtimalini güçlendirdi.

    Konuşmalarda kuledeki bir kişi uçağı kastederek Nepali dilinde "Kafaları gerçekten karışmış gözüküyor" diyor bir diğeri de "Aşırı şekilde şaşırmış gözüküyorlar" ifadelerini kullanıyor.

    Pilot ise inişten önce "İniş iznimiz var mı?" diye soruyor. Kısa süre sonra kuledeki kontrolör panik içinde pilota "Tekrar ediyorum, dönün" diyor. Ancak o sırada kaza gerçekleşiyor.

    NEPALLİ YETKİLİLER VE HAVAYOLU BİRBİRİNİ SUÇLADI

    Nepal'de pistten çıkan THY uçağı
    © REUTERS/ Navesh Chitrakar
    235 yolculu THY uçağı Nepal'de pistten çıktı
    Katmandu'daki yetkililer ve Bangladeşli havayolu şirketi yetkilileri ise kazanın suçunu birbirine attı.

    Havalimanının genel müdürü Raj Kumar Chetri gazetecilere yaptığı açıklamada pilotun kulenin talimatlarına uymadığını ve havalimanının tek pistine yanlış yönden geldiğini söyledi.

    Chetri "Uçak, pisti düzgün şekilde hizalamadı. Kule tekrar tekrar pilota iyi olup olmadığını sordu ve pilot da 'Evet' yanıtını verdi" dedi.

    US-Bangla Havayolları CEO'su İmran Asif ise Dakka'daki açıklamasında "Bunu şu anda kesin olarak iddia edemeyiz ama Katmandu havalimanındaki kulenin pilotlarımızı yanlış piste inme konusunda hatalı şekilde yönlendirdiklerinden şüpheleniyoruz" dedi.

    Kule ile pilot arasındaki konuşma kayıtlarını da dinlediğini belirten Asif  "Pilotlarımızın ihmalinin olmadığını varsayıyoruz" ifadelerini kullandı. 

    PİLOT KAZADAN SAĞ KURTULDU

    Komşu ülke Hindistan'dan yardım alan görevlilerin, Airbus 330 tipi dev uçağı ilkel yollarla bir TIR'a yüklemeye çalışması fotoğraflara yansıdı.
    © AP Photo/ Niranjan Shrestha
    Nepal'deki THY uçağını kurtarma çalışmalarında ilginç görüntüler!
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    Asif kazadan sağ olarak kurtulan pilotun eski bir hava kuvvetleri personeli olduğunu ve kaza yapan 'Bombardier Dash 8'  tipi uçaklarla 1700 saatten fazla deneyimi olduğunu vurguladı.

    US-Bangla havayolu şirketinin Katmandu'daki müdür Muhammed Selim yerel Somoy TV'ye yaptığı açıklamada kaza öncesi uçağın iniş izni beklerken havalimanı üzerinde iki kez döndüğünü söylemişti.

    Nepal hükümeti de kazayla ilgili soruşturma başlatılması emrini verdi. Uçağın kara kutuları enkazdan çıkarılmıştı.

    Kazada ölenlerin yakınları naaşları almak için hastane önünde bekliyor
    © AP Photo/ Niranjan Shrestha
    Kazada ölenlerin yakınları naaşları almak için hastane önünde bekliyor

    'DÜNYANIN EN TEHLİKELİ 10 HAVALİMANINDAN BİRİ'

    Son olay Nepal'in yakın tarihinde yaşadığı en ölümcül havacılık felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

    2012'de Everest'e giden dağcılaraı taşıyan Sita Air'e air uçak bir kuşa çarpmış ve kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü. Kazada 19 kişi hayatını kaybetmişti.

    BBC'ye konuşan emekli ordu pilotu da İkbal Hüseyin, Katmandu Havalimanı'nın coğrafi nitelikleri nedeniyle dünyadaki en tehlikeli 10 havalimanından biri olduğunu belirtti.

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    Etiketler:
    Uçak kazası, Bangladeş, Nepal
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