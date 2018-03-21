Lavrov'dan ‘itiraf': Japonya'daki havaya müdahale ettik

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook'ta görüşmenin esprili bir ortamda başladığını ifade etti.
Zaharova'ya göre, Kono, Lavrov'a 'Moskova'dan Tokyo'ya kar getirdiğini' söyledi.
Lavrov ise Batı'nın Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına gönderme yaptı ve "Sizin seçimlerinize müdahale etmeyince havanıza müdahale edelim dedik" ifadesini kullandı.
Lavrov, daha sonra da pencereden karın fotoğrafını çekti. Zaharova ise fotoğrafla ilgili "Görünüşe göre, raporlamak içindi" yorumunda bulundu.
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