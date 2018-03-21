Lavrov'dan ‘itiraf': Japonya'daki havaya müdahale ettik

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Japonya ziyareti sırasında Batı'nın olup biten her şeyden Rusya'yı sorumlu tutmasına gönderme yaptı. Zaharova esprili bir dille ilkbahar ekinoksu olan 21 Mart'ta karla karşılaşan Japonya'daki havaya Rusya'nın müdahale ettiğini söyledi.

© AP Photo/ Alastair Grant Tokyo'nun hak iddia ettiği Kuril Adaları'nın adını bilmeyen Japon bakan güldürdü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün Tokyo'da Japon mevkidaşı Taro Kono ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook'ta görüşmenin esprili bir ortamda başladığını ifade etti.

Zaharova'ya göre, Kono, Lavrov'a 'Moskova'dan Tokyo'ya kar getirdiğini' söyledi.

Lavrov ise Batı'nın Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına gönderme yaptı ve "Sizin seçimlerinize müdahale etmeyince havanıza müdahale edelim dedik" ifadesini kullandı.

Lavrov, daha sonra da pencereden karın fotoğrafını çekti. Zaharova ise fotoğrafla ilgili "Görünüşe göre, raporlamak içindi" yorumunda bulundu.