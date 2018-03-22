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    Hindistan-İnek

    Hindistan'da bir ilk: İnek eti ticareti yaptığı gerekçesiyle Müslüman tüccarı linç eden 11 kişiye müebbet

    © REUTERS/ Rajesh Kumar Singh
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'ın kuzeyindeki Carkhand eyaletindeki mahkeme, geçen yıl inek eti ticareti yapmakla suçladıkları bir Müslüman'ı linç ettikleri gerekçesiyle 11 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etti. Böylece son birkaç yıldır Müslüman ve alt kasttakilere yönelik benzer saldırılara sahne olan Hindistan'da ilk kez bu eylemlerin faiileri cezalandırıldı.

    Hindistan Başbakanı Modi 1 yıl içinde ilk kez 'inekleri koruma' adı altında ülkede işlenen cinayetler hakkında açıklama yaptı. Birkaç gün önce Müslüman bir gencin dana bifteği taşıdığı gerekçesiyle linç edilip bıçaklanarak öldürülmesinin ardından konuşan Modi, Gau Bhakti (İneklere tapma) adı altında insanalrı öldürmek kabul edilemez. Bu Mahatma Gandi'nin onaylayacağı bir şey değil dedi.
    © REUTERS/ Amit Dave
    Hindistan Başbakanı Modi: İneklere tapma adına insanları öldürmek kabul edilemez
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    BBC'nin haberine göre, Carkhand eyaletindeki bir mahkeme, 55 yaşındaki Müslüman tüccar Alimuddin Ansari'yi geçen sene döverek öldüren 11 kişiye müebbet hapis cezası verdi.

    Hinduizm'de kutsal kabul edilen ineklerin öldürülmesi Carkhand eyalati dahil birden fazla eyalette yasak. 

    Ansari cinayetiyle ilgili oalrak 12 kişi tutuklanmıştı ancak bunlardan birinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle müebbet hapis cezası almadığı açıklandı.

    Ansari'yi linç eden kalabalık, etlerin taşınmasında kullanılan aracı da ateşe vermişti. Savcı Suşil Kumar Şukla Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada "Mehkemeden en üst cezayı vermesini istedik" dedi. 

    Ansari'nin oğlu Şaban Ansari ise ailesinin mahkemenin kararından memnun olduğunu ancak eyalet yönetiminin kendilerine tazminat ödememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

    Ansari'nin eşi Maryem Hatun ise mahkeme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada eşinin ölümünün 'trajik bir kayıp' olduğunu ancak 'daha fazla kan dökülmesini istemediğini' söyledi. 

    SON YILLARDA BENZER SALDIRILAR ARTTI

    Motorists drive past stray cows roam on a road in Allahabad, India
    © AP Photo/ Rajesh Kumar Singh
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    Nüfusun çoğunluğunu Hinduların oluşturduğu ülkede birçok eyalette inek öldürmeyi 7 yıla kadar hapisle cezalandıran yasalar mevcut.

    Bu tip düzenlemeler Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesmeye de yasak getirdiğinden toplumsal ihtilafa sebep oluyor. Son 2 yılda Hindistan'da Müslümanlara ve büyük baş hayvan ticareti yapan alt kasttan Hindulara yönelik saldırılar arttı.

    BBC haberinde ilk kez bu tarz bir olayın faillerinin cezalandırıldığını, daha önce benzer olayların faillerinin genelde beraat ettiğini vurguladı.

    Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlenmişti.

    Assam eyaletine bağlı Gauhati kentinin doğusunda yer alan Nagon bölgesinde bir köyde, geçen yıl mayıs ayında halk, inek çaldıklarını iddia ettiği 2 Müslüman erkeği taş ve sopalarla öldürmüştü.

    Diğer yandan, 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman bir genç, geçen yıl haziran ayında, Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

    Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) iktidarda bulunduğu Gucerat eyaletinde, geçen yıl mart sonunda inek öldürmeye ömür boyu hapis cezası getirilmiş, inek eti bulunduranlara da 7 ila 10 yıl hapis veya 1500 ila 7 500 dolar para cezası verilmesi öngörülmüştü.

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    Etiketler:
    Müebbet, Linç, Saldırı, Hinduizm, Müslüman, İnek, BJP, Narendra Modi, Alimuddin Ansari, Hindistan
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