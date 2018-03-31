Kuzey Kore, Tokyo ve Pekin olimpiyatlarına katılacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve diğer yetkililerin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılma sözü verdiğini açıkladı.

IOC Başkanı Bach, Kuzey Kore'deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Spor Bakanı ve Ulusal Olimpiyat Komitesi üyeleriyle yaptığı görüşmelerde yetkililerin ülkenin, uluslararası takvimde yer alan Yaz Olimpiyatları ile Kış Olimpiyatları'na katılma kararını beyan ettiğini belirtti.

During their meeting in North Korea, Kim Jong Un "warmly invited the IOC president [Thomas Bach] to frequently visit the DPRK as a friend." pic.twitter.com/s1oN2vlFG0 — Anna Fifield (@annafifield) March 31, 2018

​Bach, Kuzey Kore lideri Kim'in de yaptıkları yüzü yüze görüşmede kararı desteklediğini ifade etti.

KİM'DEN IOC'YE TEŞEKKÜR

Kim ile 20 dakikalık resmi görüşmelerinin ardından Pyongyang'daki 1 Mayıs Stadyumu'nda birlikte futbol maçı izledikleri 45 dakikalık gayriresmi görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Bach, Kim'in görüşmede Kuzey Kore'nin 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmasının ve Kuzey Koreli atletlerin geçit töreninde Güneylilerle yürümelerinin barışçı diyaloğa katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini söyledi.

Bach, Kim'in, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları sırasındaki barışçı diplomasiye katkılarından dolayı IOC'ye teşekkür ettiğini belirtti.

Bach, Kuzey Kore lideri ile hafta başında Çin'e yaptığı ziyaretin ardından görüşen ilk uluslararası yetkili oldu.

OLİMPİYAT BARIŞI

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kış olimpiyatları vesilesiyle oluşan barış havası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

© AFP 2018/ Ed Jones Kuzey Kore Olimpiyatlar için 1953'ten bu yana Güney'e en üst düzey yetkilisini gönderiyor

İki ülke olimpiyat komitelerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmış, 9 Şubat'taki açılış törenine Kuzey Kore heyetiyle Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong da katılmıştı.

Olimpiyatların ardından Pyonyang yönetiminden diyalog yönünde hızlı hamleler gelmişti. Olimpiyatların hemen ardından bir araya gelen siyasi heyetler, Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında 27 Nisan'da bir zirve buluşması gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştı.

Kim'in, Moon ile buluşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.