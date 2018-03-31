Kuzey Kore, Tokyo ve Pekin olimpiyatlarına katılacak

IOC Başkanı Bach, Kuzey Kore'deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Spor Bakanı ve Ulusal Olimpiyat Komitesi üyeleriyle yaptığı görüşmelerde yetkililerin ülkenin, uluslararası takvimde yer alan Yaz Olimpiyatları ile Kış Olimpiyatları'na katılma kararını beyan ettiğini belirtti.
During their meeting in North Korea, Kim Jong Un "warmly invited the IOC president [Thomas Bach] to frequently visit the DPRK as a friend." pic.twitter.com/s1oN2vlFG0— Anna Fifield (@annafifield) March 31, 2018
Bach, Kuzey Kore lideri Kim'in de yaptıkları yüzü yüze görüşmede kararı desteklediğini ifade etti.
KİM'DEN IOC'YE TEŞEKKÜR
Bach, Kim'in, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları sırasındaki barışçı diplomasiye katkılarından dolayı IOC'ye teşekkür ettiğini belirtti.
Bach, Kuzey Kore lideri ile hafta başında Çin'e yaptığı ziyaretin ardından görüşen ilk uluslararası yetkili oldu.
OLİMPİYAT BARIŞI
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kış olimpiyatları vesilesiyle oluşan barış havası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.
Olimpiyatların ardından Pyonyang yönetiminden diyalog yönünde hızlı hamleler gelmişti. Olimpiyatların hemen ardından bir araya gelen siyasi heyetler, Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında 27 Nisan'da bir zirve buluşması gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştı.
Kim'in, Moon ile buluşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
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