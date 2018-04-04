Filipinler lideri Duterte'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne: Boş kafalı, o.. çocuğu

Filipinler lideri Rodrigo Duterte yine küfürlü açıklamalarıyla gündemde. Duterte Filipinler'deki uyuşturucuyla mücadelesi kampanyasını eleştiren Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'e 'boş kafalı' ve 'O.. çocuğu' diyerek küfür etti.

Filipinler lideri Duterte geçen ay kendisine 'psikiyatrik değerlendirmeye' ihtiyacı olduğunu söyleyen ve ülkedeki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yaşandığı belirtilen insan hakları ihlallerini eleştiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin'e küfürlü yanıt verdi.

'KOCA BİR KAFAN VAR AMA İÇİ BOŞ'

"Hey o.. çocuğu komiser, psikiyatriste gitmeye mi ihtiyacım var? Psikiyatrist bana 'Siz iyisiniz. Sadece küfür etmeyi seviyorsunuz' dedi" ifadelerini kullandı.

Danışmanlarının kendisine Hüseyin'in sözlerine yanıt vermeme tavisyesinde bulunduğu ancak kendisinin 'intikam istediğini' söyleyen Duterte, "Bak koca bir kafan var ama içi boş. Kulaklarının arasında (beyindeki) gri madde yok. Orası boş. Saçlarını besleyecek besnleri bile salgılayamıyor çünkü saçların dökülmüş" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARI MI ÖLDÜRÜYORUM? EVET GERÇEKTEN ÖLDÜRÜYORUM'

© REUTERS/ Ezra Acayan Filipinler lideri Duterte ülkesini UCM'den çekiyor

Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama ve hatta Papa Francis'e yönelik küfürlü ve hakaretamiz açıklamalar yapan 73 yaşındaki ağzı bozuk Filipinli lider sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaba mıyım? Evet kabayım. Bunun hakkında yapabileceğim bir şey yok. İnsanları mı öldürüyorum? Evet gerçekten öldürüyorum. Hadi uyuşturucu yapmaya devam edin. Size çok önceden durmanızı söyledim."

İnsan hakları gruplarına da seslenen Duterte "Eğer beni hapsedebileceğinizi sanıyorsanız rüya görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

2016 ortasında iktidara gelen Duterte'nin uyuşturucu operasyonalrında 6 ayda binlerce uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısının öldüğü belirtiliyor.

Filipinler polisi baskınlarda polise karşılık veren 4100 şüphelinin öldürüldüğünü savunurken insan hakları örgütleri bu rakamaın 3 kat daha fazla olduğunu öne sürüyor ve yetkilieri cinayetle suçluyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Duterte'nin uyuşturucu ile mücadelesi kampanyasında 'insanlığa karşı suç işlediği' konusunda 'önsoruşturma' başlattığını açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin geçen ay Duterte'nin Filipinler'e gidecek BM heyetinin başındaki BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Agnes Callamard'ı tokatlamakla tehdit ettiği sözlerini eleştirmiş ve "BM İnsan Hakları Konseyi bir duruş sergilemeli. Bu saldırılar yanıtsız kalmamalı. Duterte kendisini bir tür psikayatrik muayeneden geçirmeli. Bu tarz sözler kabul edilemez" demişti.