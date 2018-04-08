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    Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani

    Afganistan ve Pakistan, barış için eylem planında uzlaştı

    © REUTERS/ Afganistan Cumhurbaşkanlığı
    Asya & Pasifik
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    Afganistan ile Pakistan, barışın sağlanması için 7 maddeden oluşan eylem planı üzerinde uzlaştı.

    Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani
    © REUTERS/ Omar Sobhani
    Afganistan lideri Gani'den Taliban'ı 'meşru siyasi örgüt' olarak tanıma önerisi
    Pakistan ve Afganistan, 7 maddeden oluşan Afganistan-Pakistan Barış ve Dayanışma Eylem Planı (APAPPS) üzerinde uzlaşıya vardı. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'nin cuma günü gerçekleşen Afganistan ziyaretinin ardından iki ülkenin 7 maddelik eylem planı üzerinde fikir birliğine vardığı duyuruldu.

    Alınan ortak karara göre, Pakistan, Afganistan'da barışın sağlanması için ülkeye gerekli desteği verecek ve iki ülke için de tehdit oluşturan unsurlara karşı birlikte hareket edecek.

    'İKİ ÜLKE BİRBİRİNİ SUÇLAMAK YERİNE, ORTAK TEHDİTLERE BİRLİKTE KARŞILIK VERECEK'

    Ülkeler tehdit oluşturan konularda birbirlerini suçlamak yerine APAPPS'ın öngördüğü işbirliği mekanizmalarını kullanarak ortak tehditlere karşılık verecek. Taraflar, koordinasyon ve danışmanlık için çalışma grubu kuracak ve "irtibat memurları" görevlendirecek. İki ülke ayrıca birbirlerinin kara ve hava sınırlarını ihlal etmeme noktasında da fikir birliğine vardı.

    'YENİ BİR BAŞLANGIÇ' İÇİN BARIŞ DAVETİ

    Taliban
    © REUTERS/ Noorullah Shirzada
    Rusya, Kabil'i ve Taliban'ı Moskova'da masaya oturtmak istiyor
    Geçen cuma, iki ülkenin ulusal güvenlik sekreterleri ve dışişleri bakanlarının eylem planında sona gelindiği açıklanmıştı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan Talibanı ile barış görüşmeleri yapmak istediklerini belirtmiş, Pakistan'ı ise geçmişte yaşananları unutup yeni bir başlangıç ile bölgeye barış getirmeye davet etmişti.

    Pakistan, Afganistan ile Taliban arasındaki görüşmelerin Temmuz 2015'te yapılan ilk ayağına aracılık etmişti. O günden bu yana bazısı sonuca ulaşan birçok görüşme yapıldı. Duran barış görüşmelerine, Pakistan, Afganistan, ABD ve Çin'in katılacağı dörtlü görüşmelerle devam edilecek.

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    Etiketler:
    Afganistan - Pakistan ilişkileri, Taliban, Şahid Hakan Abbasi, Eşref Gani, Pakistan, Afganistan
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