Lavrov, Kuzey Kore'ye gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong-ho'nun Pyongyang'ı ziyaret etmesi için kendisine yaptığı daveti kabul ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova’da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından konuşan Lavrov, "Bakan dostum iade-i ziyarette bulunmam için beni Pyeongchang’a davet etti. Daveti kabul ettik" dedi.

© AP Photo/ Mark Schiefelbein Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Çin, Azerbaycan ve Rusya'yı ziyaret edecek

Lavrov, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yapılabilecek olası bir görüşmeyi ele almadıklarını ifade etti. Lavrov “Bu konuları konuşmadık. İki lider düzenli olarak fikir paylaşımında bulunuyor. Uygun buldukları bir zaman böyle bir görüşme olasılığını ele alacaklarından eminiz” ifadelerini kullandı.

Kore Yarımadası'ndaki durumun giderek normalleşmesini olumlu karşıladıklarını belirten Lavrov, Rusya’nın Kuzey Kore ile ABD arasında teması da desteklediğini vurguladı.

© REUTERS/ KCNA Kuzey Kore lideri Kim ilk kez resmi olarak Washington-Pyongyang görüşmelerinden bahsetti

Lavrov, Kore yarımadasının nükleerden arındırılması için Kuzey Kore, Güney Kore, Rusya, Çin, Japonya ve ABD’nin yer alacağı altılı müzakere formatının gerektiğini belirtti: "Kuzey Kore’nin güvenlik sorunlarını, Kuzey Doğu Asya’nın nükleerden arındırılması gibi sorunların görüşülmesi için altılı müzakere formatının gerekli olduğu anlaşılıyor. Zira bu sorunlar bölgedeki tüm ülkeleri ilgilendiriyor."

'RUSYA'SIZ GÖRÜŞME PLANI YOK'

Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Moskova’daki görüşmelerinde Rusya ve Japonya olmadan Washington ve Pyeongchang ile Kuzey Kore temalı bir görüşme gerçekleşeceği iddialarını yalanladığını ifade etti. Bu iddiaları 'dedikodu' olarak nitelendiren Lavrov, Çin’in böyle bir planı olmadığını kaydetti.