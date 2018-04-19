Kayıt
15:51 19 Nisan 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    İki KOre arasındaki askerden arındırılmış bölgede bulunan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde nöbet tutan askerler

    Kim-Trump zirvesi için 'tarafsız' ülkeler üzerinde duruluyor

    © AFP 2018 / Ed Jones
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mayıs sonu ya da haziran başında yapmaları beklenen zirve için mekan arayışları sürüyor. NBC'ye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre Pyongyang, Pekin ve Moğolistan olası mekan listesinden çıkarıldı. Yetkiliye göre zirve için daha tarafsız ülke seçenekleri üzerinde duruluyor.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- ABD başkan aday adayı Donald Trump
    © REUTERS / Lucas Jackson
    Trump, Kuzey Kore lideriyle görüşmek için 5 yer düşündüğünü açıkladı
    NBC'ye konuşan üst düzey ABD'li yetkili Kim-Trump zirvesi için düşünülen mekan listesinden Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın, Moğolistan'ın ve Pekin'in çıkarıldığını söyledi.

    Yetkiliye göre bu yerlerin listeden çıkma nedeni güvenlik konusunda endişelerin bulunması.

    ABD'li yetkililerin bunun yerine tercihen Avrupa'da olmak üzere daha 'tarafsız' bir yerde zirvenin yapılmasını istediği belirtiliyor.

    Yetkiliye göre İsviçre tercih listesinde üst sıralarda bulunuyor.

    BLOOMBERG: SINIRDAKİ PANMUNJOM KÖYÜ DE LİSTEDEN ÇIKARILDI

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- Çin lideri Şi Cinping
    © REUTERS / CCTV
    'Pekin'deki tren telaşı' perdesi aralandı: Kuzey Kore lideri Kim, ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e yaptı
    Bloomberg dün Pekin ve Pyongyang'ın yanı sıra 1953'te iki Kore arasında ateşkesin imzalandığı yer olan ve iki ülke arasındaki sınırda bulunan Panmunjom Köyü'nün de listeden çıkarıldığını duyurmuştu.

    Bloomberg'e göre İsveç de diğer 'tarafsız' mekanlar arasında zirve için düşünülen yerler arasında.

    Trump dün CIA Direktörü ve müstakbel Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Nisan başında Kuzey Kore'ye gizlice giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü açıklamış ve görüşmenin 'iyi geçtiğini' belirtmişti.

    İlgili konular:

    Trump: Verimli geçmezse, Kim'le görüşmeyi terk ederim
    CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'ye gidip lider Kim'le görüştü
    ABD, Kuzey Kore’de büyükelçilik açar mı?
    Etiketler:
    Zirve, CIA, Donad Trump, Mike Pompeo, Kim Jong-un, Kuzey Kore, Avrupa, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Ölmeden mezar taşını yaptırana yüzde 50 indirim
    'Mezarda şok kampanya': 2017'de ölenlere yüzde 20, ölmeden mezar yaptırana yüzde 50 indirim
    Karikatür
    CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'ye gidip lider Kim'le görüştü
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam