Kim-Trump zirvesi için 'tarafsız' ülkeler üzerinde duruluyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mayıs sonu ya da haziran başında yapmaları beklenen zirve için mekan arayışları sürüyor. NBC'ye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre Pyongyang, Pekin ve Moğolistan olası mekan listesinden çıkarıldı. Yetkiliye göre zirve için daha tarafsız ülke seçenekleri üzerinde duruluyor.

© REUTERS / Lucas Jackson Trump, Kuzey Kore lideriyle görüşmek için 5 yer düşündüğünü açıkladı

NBC'ye konuşan üst düzey ABD'li yetkili Kim-Trump zirvesi için düşünülen mekan listesinden Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın, Moğolistan'ın ve Pekin'in çıkarıldığını söyledi.

Yetkiliye göre bu yerlerin listeden çıkma nedeni güvenlik konusunda endişelerin bulunması.

ABD'li yetkililerin bunun yerine tercihen Avrupa'da olmak üzere daha 'tarafsız' bir yerde zirvenin yapılmasını istediği belirtiliyor.

Yetkiliye göre İsviçre tercih listesinde üst sıralarda bulunuyor.

BLOOMBERG: SINIRDAKİ PANMUNJOM KÖYÜ DE LİSTEDEN ÇIKARILDI

Bloomberg dün Pekin ve Pyongyang'ın yanı sıra 1953'te iki Kore arasında ateşkesin imzalandığı yer olan ve iki ülke arasındaki sınırda bulunan Panmunjom Köyü'nün de listeden çıkarıldığını duyurmuştu.

Bloomberg'e göre İsveç de diğer 'tarafsız' mekanlar arasında zirve için düşünülen yerler arasında.

Trump dün CIA Direktörü ve müstakbel Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Nisan başında Kuzey Kore'ye gizlice giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü açıklamış ve görüşmenin 'iyi geçtiğini' belirtmişti.