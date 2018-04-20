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    Birleşik Kore haritası

    Kim-Moon zirvesi öncesi iki lider arasında ilk kez kırmızı hat oluşturuldu

    © AP Photo / Lee Jin-man
    Asya & Pasifik
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    Kuzey ve Güney Kore liderleri 27 Nisan'da Kore Yarımadası'nının nükleerden arındırılmasını görüşmek üzere iki ülke arasındaki sınırda bir araya gelecek. Tarihi zirve öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında ilk kez acil telefon hattı kuruldu.

    Kuzey Kore- Güney Kore
    © REUTERS / Yonhap
    Kuzey ve Güney Koreli şarkıcılar el ele tutuşup 'Arzumuz birleşmek' dedi
    Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Seul'daki başkanlık sarayı Mavi Ev ile Pyongyang'daki Devlet İşleri Komisyonu arasında kurulan kırmızı hattın başarılı şekilde test edildiği belirtildi.

    LİDERLER ARASI İLK TELEFON GÖRÜŞMESİ DE PLANLANIYOR

    Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un gelecek cuma günü (27 Nisan) Panmunjom Ateşkes Köyü'nde yapılacak zirveye katılmadan önce ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirmesi de planlanıyor.

    Güney Koreli yetkilier acil telefon hattının zirveden sonra da sürdürüleceğini ve bunun, gerginlik zamanlarında yanlış anlaşılmaları azaltacağını ayrıca diyalog geliştirilmesine yardımcı olacağını ifade etti.

    'KAPI KOMŞUSUNU ARAMAK GİBİYDİ'

    Güney Koreli devlet başkanlığı yetkilisi Youn Kun Young yaptığı açıklamada "Güney ve Kuzey Kore liderleri arasındaki tarihi doğrudan telefon hattı kısa süre önce bağlandı. 03.41'de başlayan ve 4 dakika 19 saniye süren test aramasında  iki taraftan yetkililer birbirleriyle konuştu. Bağlantı sorunsuzdu ve ses kalitesi çok iyiydi. Kapı komşusunu aramak gibiydi" dedi.

    ​Kuzey Kore Devlet işleri Komisyonu ülkenin en yüksek karar organı ve başında da Kim Jong-un bulunuyor. 

    İki KOre arasındaki askerden arındırılmış bölgede bulunan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde nöbet tutan askerler
    © AFP 2018 / Ed Jones
    Kim-Trump zirvesi için 'tarafsız' ülkeler üzerinde duruluyor
    Kim ile Moon arasında planlanan görüşme 1950-1953 Kore Savaşı sonrası iki ülke arasında liderler düzeyinde yapılan 3. zirve olacak. 

    Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunun ana gündem maddesi olacağı zirvenin yanı sıra mayıs sonu ya da haziran başında ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasında ayrı br zirve de planlanıyor.

    Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze denemeleri, Güney'in de ABD ile ortak askeri tatbikatları nedeniyle gerilen Yarımada'da tansiyon, Kim'in müzakerelerin yeniden başlaması emri vermesi ve Kuzey'in Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılmasının ardından düşmüştü. Pyongyang ocak ayında 2 yıl süren sessizliğin ardından sınırdaki acil hattı da yeniden açmıştı.

    Pyongyang geçen yıl 3 kıtalararası balistik füze denemesi ve bir nükleer deneme gerçekleştirmişti.

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    Etiketler:
    Zirve, kırmızı hat, Donald Trump, Moon Jae-in, Kim Jong-un, ABD, Güney Kore, Kuzey Kore
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