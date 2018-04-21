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    Hindistan tecavüz protestosu

    Hindistan, çocuk tecavüzüne idam cezası getirecek

    © AFP 2018 /
    Asya & Pasifik
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    Hindistan hükümeti, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararnameyi onayladı. Yasalaşması için 6 ay içinde parlamentoda kabul edilmesi gerekiyor.

    Hindistan tecavüz kadın protesto
    © AFP 2018 / Chandan Khanna
    Hindistan'da 8 aylık bebeğe tecavüz: 'Delhi nasıl uyuyabiliyor?'
    Press Trust of India ajansının ve Hindustan Times'ın haberine göre, Başbakan Narendra Modi'nin çağrısı üzerine acil toplanan kabine, Ceza Hukuku'nda 12 yaşından küçük çocuklara tecavüze idamı öngörecek şekilde değişiklik yapılmasına ilişkin kararnameyi kabul etti.

    HAPİS CEZALARI DA YÜKSELTİLDİ

    Kararname aynı zamanda, 16 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunan kişilere de daha ağır cezaların getirilmesini öngörüyor. Buna göre, çocuklara yönelik tecavüze verilecek en düşük ceza 10'dan 20 yıla, yetişkin kadınlara yönelik tecavüz suçuna verilecek en az ceza ise 7'den 10 yıl hapse çıkartıldı. Söz konusu suçun cezasının müebbet hapse kadar yükseltilebildiği belirtildi.

    Yasalaşması için 6 ay içinde parlamentoda kabul edilmesi gereken kararname, kabine tarafından Devlet Başkanı Ram Nath Kovind'e gönderildi.

    Hindistan'da çocuk tecavüzü şüphelileri hakkında, bu 6 aylık süre zarfında kararname çerçevesinde kovuşturma açılabileceği vurgulandı.

    Hindistan tecavüz kadın protesto
    © AFP 2018 / Chandan Khanna
    Hindistan'da çocuğa tecavüz isyan ettirdi
    Ülkede mevcut yasalar kapsamında reşit olmayanlara ağır cinsel saldırıya, en yüksek ömür boyu hapis cezası veriliyor.

    8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU, 8 KİŞİ TARAFINDAN TECAVÜZ EDİLMİŞTİ

    Cammu Keşmir'e bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması, ülkeyi derinden sarsmıştı.

    Mumbai ve Yeni Delhi dahil ülke genelinde önceki haftalarda küçük kız için adalet çağrısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

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    Etiketler:
    Çocuğa tecavüz, İdam cezası, Tecavüz, Hindistan
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