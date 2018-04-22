Ermenistan Devlet Başkanı: Ülkedeki durum tehlikeli çizgiye ulaştı

Taraflara ülkedeki istikrarın bozulmasına neden olabilecek yıkıcı davranışlardan vazgeçme ve diyalog arayışlarına devam etme çağrısı yapan Sarkissian, “Tüm vatandaşlarımızı, diasporadaki yurttaşlarımızı durumu germe teşebbüslerinden kaçınmaya ve itidalli olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.
Başbakanlığı onaylanan eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, bugün protestocuların eylemlerine önderlik eden muhalif milletvekili Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmeyi kesmiş, görüşme toplam 3 dakika sürmüştü.
Başarısız görüşmenin ardından polis, Erivan’daki protestoculara dağılmadıkları için müdahale etmiş, müdahale sırasında muhalif liderler Paşinyan, Ararat Mirzoyan ve Sasun Mikaelyan meydandan uzaklaştırılarak gözaltına alınmıştı.
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