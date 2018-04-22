Ermenistan Devlet Başkanı: Ülkedeki durum tehlikeli çizgiye ulaştı

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkissian, ülkedeki durumun tehlikeyi çizgiye ulaştığını belirterek, ‘itidal ve diyalog arayışı’ çağrısı yaptı.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure Ermenistan Başsavcılığı doğruladı: Protestolara liderlik eden 3 vekil gözaltında

Ermenistan Devlet Başkanı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Ülkemizdeki süreçler tehlikeli çizgiye ulaştı ve bu durum, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Maalesef, daha önce varılan anlaşmaya rağmen (Serj Sarkisyan ile muhalif lider Nikol Paşinyan arasındaki) görüşme kesildi, oysa ki öyle bir görüşme durumun rahatlamasını ve gerginliğin azalmasını sağlayabilirdi” ifadelerine yer verildi.

Taraflara ülkedeki istikrarın bozulmasına neden olabilecek yıkıcı davranışlardan vazgeçme ve diyalog arayışlarına devam etme çağrısı yapan Sarkissian, “Tüm vatandaşlarımızı, diasporadaki yurttaşlarımızı durumu germe teşebbüslerinden kaçınmaya ve itidalli olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakanlığı onaylanan eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, bugün protestocuların eylemlerine önderlik eden muhalif milletvekili Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmeyi kesmiş, görüşme toplam 3 dakika sürmüştü.

Başarısız görüşmenin ardından polis, Erivan’daki protestoculara dağılmadıkları için müdahale etmiş, müdahale sırasında muhalif liderler Paşinyan, Ararat Mirzoyan ve Sasun Mikaelyan meydandan uzaklaştırılarak gözaltına alınmıştı.