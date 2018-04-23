Güney Kore'den 2 yıl sonra bir ilk: Sınırdaki hoparlörlerden yapılan propaganda yayınları durduruldu

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında bu hafta yapılacak tarihi zirve öncesi sınırdan yaptığı pop müzik ve propaganda yayınlarını durdurdu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore'nin nükleer ve uzun menzilli balistik füze programını durdurmasını da 'önemli bir karar' diye niteledi.

Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin 10 yıl içindeki ilk zirvesine günler kala Seul, iki ülke arasındaki sınırdan dev hoparlörlerle yaptığı pop müzik ve propaganda yayınlarını durdurdu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı yayının geceyarısı itibarıyla sonlandığını açıkladı ancak zirvenin ardından propaganda yayınlarının sürdürülüp sürdürülmeyeceği konusunda bilgi vermedi.

'UMARIZ YENİ BİR BAŞLANGICI YARATMAYA KATKI SAĞLAR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Umarız bu karar iki Kore'nin birbirine karşı yaptığı eleştiriyi ve propagandayı durdurur, barışı ve yeni bir başlangıcı yaratmaya katkı sağlar" dendi.

Kararla birlikte 2 yıl sonra ilk kez Güney Kore'nin sınırdan yaptığı propaganda yayınları durmuş oldu.

Kuzey Kore'nin de sınırda propaganda yayını yapan hoparlörleri bulunuyor ancak Pyongyang'ın bu yayınları durdurup durdurmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

2004'te karşılıklı yapılan bir anlaşmaya iki ülke propaganda yayınlarını durdurmuş ancak 2015'te iki Güney Kore askerinin sınır bölgesinde Kuzey'in koyduğu mayınlar nedeniyle yaralanması nedeniyle Güney propganda yayınlarını yeniden başlatmıştı. 2015'te bir kez daha surdurulan yayınlar Kuzey'in bir hidrojen bombası denediğini açıklamsı sonrası 2016'da tekrar başlatılmıştı.

TARİHİ ZİRVE CUMA GÜNÜ

Moon-Kim zirvesi cuma günü (27 Nisan) sınırdaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde yapılacak. Zirveyle ilgili hazırlıkların son aşamaları tamamlanıyor.

Kuzey Kore zirve öncesinde 21 Nisan itibarıyla nükleer silah ve balistik füze denemelerini durdurduğunu duyurmuş ayrıca nükleer denemelerin yapıldığı tesisi kapatacağını açıklamıştı.

Moon, Kuzey Kore'nin kararına ilişkin yaptığı son açıklamada "Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurma kararı Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için önemli bir karar. Bu Kuzey'in Güney Kore ve ABD ile yapacağı zirvelerden olumlu sonuçlar çıkması şansını yükselten bir yeşil ışık. Eğer Kuzey Kore buradan başlayarak tamamen nükleersizleşme yolunda ilerlerse o zaman Kuzey Kore için aydınlık bir gelecek garanti altına alınabilir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim'in Moon ile görüşmesinin ardından haziran ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

İlk açıklamasında Pyongyang'ın nükleer ve füze denemelerini durdurma kararını coşkuyla karşılayan Trump dün Twitter'dan yaptığı açıklamada daha temkinli bir ton kullanmış ve "Kuzey Kore ile sonuca varmaktan çok uzağız, belki işler yolunda gider, belki de gitmez — bunu zaman söyleyecek… Ancak şu an yaptığım iş, uzun zaman önce yapılmalıydı!" demişti.