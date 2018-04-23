Kuzey Kore'deki otobüs kazasında 32 Çinli turist öldü

Çin, Kuzey Kore'de turistleri taşıyan bir otobüsün bir köprüden yuvarlanması sonucu 32 Çinli ve 4 Kuzey Korelinin öldüğünü açıkladı.

© AP Photo / Lim Tae-hoon/Newsis Güney Kore'den 2 yıl sonra bir ilk: Sınırdaki hoparlörlerden yapılan propaganda yayınları durduruldu

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore'deki otobüs kazasında 32 Çinlinin ve 4 Kuzey Korelinin öldüğü ayrıca 2 Çinlinin yaralandığı duyuruldu.

Çin Dışişleri Sözcüsü Lu Kang kazanın başkent Pyongyang'ın güneyinde meydana geldiğini, kazanın nedeninin soruşturulduğunu ve aralarında tıp uzmanlarının da olduğu bir ekibin Kuzey Kore'ye gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık kaza konusunda fazla ayrıntı vermedi ancak resmi haber ajansı Şinhua turistleri taşıyan otobüsün pazar gecesi Kuzey Hwanghae bölgesindeki bir köprüden aşağı yuvarlandığını belirtti.

Seul merkezli bağımsız NK News sitesi de otobüsün kazadan önce antik Kore'nin eski başkentinin yer aldığı Kaesong'dan Pyongyang'a gitmekte olduğunu yazdı.

Kuzey Kore'deki turistlerin çoğunluğunu bu ülkenin müttefiki olan Çin'den gelenler oluşturuyor. Her yıl ülkeyi binlerce Çinlinin ziyaret ettiği belirtiliyor.