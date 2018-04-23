Ermenistan Devlet Başkanı, hükümetin istifasını kabul etti

Daha önce ülkeyi parlamenter sisteme geçirmesinin ardından devlet başkanlığından başbakanlığa atlayarak iktidarını uzatma yoluna giren Serj Sarkisyan protestolarla karşılanmıştı.
Sarkisyan, başbakanlık görevinde henüz bir haftasını doldurmadan istifa ettiğini duyurmuştu.
BAŞBAKAN VEKİLLİĞİNE KARAPETYAN GETİRİLDİ
Hükümet üyeleri, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerini icra etmeye devam edecek.
ASKERLER DE PROTESTOYA KATILINCA
Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olmasını engellemek için başlayan ve Sarkisyan başbakan seçildikten sonra devam eden protesto gösterilerine bugün onlarca askerin dahil olması da istifada önemli rol oynadı.
Sarkisyan, tam da 24 Nisan'daki 'Ermeni Soykırımı'nın 103. yıldönümü anmalarının arifesinde görevi bıraktı.
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