Ermenistan Devlet Başkanı, hükümetin istifasını kabul etti

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, hükümetin istifasını kabul ederek ilgili kararı imzaladı.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Armen Sarkisyan'ın Anayasa'nın 139. maddesine dayanarak hükümetin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Daha önce ülkeyi parlamenter sisteme geçirmesinin ardından devlet başkanlığından başbakanlığa atlayarak iktidarını uzatma yoluna giren Serj Sarkisyan protestolarla karşılanmıştı.

Sarkisyan, başbakanlık görevinde henüz bir haftasını doldurmadan istifa ettiğini duyurmuştu.

BAŞBAKAN VEKİLLİĞİNE KARAPETYAN GETİRİLDİ

Hükümet üyeleri, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerini icra etmeye devam edecek.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure Ermenistan'da onlarca asker Sarkisyan karşıtı protestolara dahil oldu

Sarkisyan'ın görevinden istifa etmesi sonrası Başbakan Yardımcısı Karen Karapetyan, başbakan vekilliği görevini üstlendi. Ermeni hükümetinin kabul ettiği kararnameye göre Karapetyan, başbakanlık görevini geçici olarak yürütecek. Karapetyan, bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısına da başbakan sıfatıyla başkanlık etti.

ASKERLER DE PROTESTOYA KATILINCA

Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olmasını engellemek için başlayan ve Sarkisyan başbakan seçildikten sonra devam eden protesto gösterilerine bugün onlarca askerin dahil olması da istifada önemli rol oynadı.

Sarkisyan, tam da 24 Nisan'daki 'Ermeni Soykırımı'nın 103. yıldönümü anmalarının arifesinde görevi bıraktı.