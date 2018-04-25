Ermenistan’da erken seçim teklif edildi

Protestolar nedeniyle başbakan olan eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın istifa etmesinin ardından, başbakanlığa vekâlet eden Karen Karapetyan, erken seçim teklif etti.

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan’da muhalefet lideri Paşinyan: Başbakan olmaya hazırım

Gazetecilere konuşan Karapetyan "Durum çıkmaza giriyor. (Protestoların lideri Nikol) Paşinyan başbakanın halkın adayı, yani kendisi olması gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanından gerekli siyasi güçlerle görüşüp erken seçim ilan edilmesini istedim" ifadeleri kullanıldı.

Hiçbir ülkede halkın adayının meydanlarda seçilmediğini belirten Karapetyan "Meydanda durumdan memnun olmayan insanlar var. Ancak Paşinyan'ı isteyip istemediklerini nereden bileceğiz? Birileri onu ister, birileri başkasını. Bu nedenle erken seçim teklif ediyoruz. Halk onu seçerse, göreve gelir. Halkın adayı seçimlerde seçilir" dedi.

'PARTİLER GÖRÜŞÜP KARAR VERMELİ'

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Karapetyan, siyasi anlamda müzakere süreçlerinde bir kısıtlama olmadığını belirterek "Tüm partilere görüşüp karar almayı teklif ediyoruz. Erken seçim kararı verilirse, tarihin belirlenmesi gerekecek. Vatandaşlarımızdan da azami düzeyde aklı başında bir şekilde düşünerek, ne istediğimizi anlamalarını rica ediyorum" dedi.

Sarkisyan'a karşı çıkan protestoculara liderlik eden Paşinyan, başbakanın halkın adayı olması gerektiğini belirtmişti.

Ermenistan'da yaklaşık 2 hafta süren protestoların ardından Serj Sarkisyan istifa etti.