Güney Kore: Kim nükleer deneme tesisini gelecek ay kapatacak

Buna göre Kim ayrıca, gelecek ay kapatılması konusunda kararlı olduğu Punggye-ri nükleer deneme tesisine ilişkin sürecin uluslararası uzmanlar tarafından gözlemlenmesi sözünü verdi.
'ANLAŞMAYA VARILIRSA NİYE NÜKLEER SİLAH BULUNDURALIM?'
Kuzey Kore liderinin ifadelerini aktaran sözcü, Kim'in savaşı sonlandırma konusunda ABD'yle bir anlaşmaya varılması durumunda nükleer silahların anlamının kalmayacağını söylediğini belirtti. Buna göre Kim, "ABD ile görüşmelerimiz sıklaşır, güven inşa edilir, uyum ve savaşı sonlandırma konusunda anlaşmaya varılırsa niye nükleer silah bulunduralım ve zor koşullar altında yaşayalım ki?" ifadelerini kullandı.
ORTAK ZAMAN DİLİMİ İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI
Öte yandan açıklamada tarihi zirvede iki ülkenin ortak zaman dilimine geçme konusunda da uzlaştığı kaydedildi. Bu kapsamda, Kuzey Kore'nin tekrar Güney Kore'nin içerisinde bulunduğu zaman dilimine geçeceği belirtildi.
Mevcut durumda Kuzey ve Güney Kore arasında zaman dilimi farklılığı nedeniyle 1 saatlik zaman farkı bulunuyor.
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