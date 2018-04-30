Ermenistan'da muhalif lider Paşinyan bir partiden daha destek garantisi aldı

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan’da protesto gösterileri tam gaz devam ediyor

Paşinyan ayrıca iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den de destek almayı umduğunu dile getirdi. Bu arada Ermenistan’da bulunan Rus heyetiyle de bir araya gelen Paşinyan, Rus siyasetçilere iki ülke arasındaki ilişkiler için herhangi bir tehlikenin öz konusu olmadığını, ilişkilerin ileride de gelişmeye ve derinleşmeye devam etmesini beklediğini ifade etti.

Bugün Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 2 günlük aranın ardından yeni bir gösteri dalgası başlarken Paşinyan, yarın durumun çözümü üzerinde çalışması gerekeceği için herhangi bir gösterinin yapılmayacağını açıkladı.

Bu arada daha önceki koalisyon hükümetinde yer alan Taşnak Tsutyun partisi, Ermenistan başbakanı seçimlerinde oylarını Paşinyan’dan yana kullanma sözü verdi.

Göstericilerin lideri ayrıca iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den bazı vekillerin de oylarını kendisinden yana kullanmalarını umduğunu ifade etti.

Ermenistan parlamentosu başbakanın seçilmesi konusunu 1 Mayıs'ta görüşecek. Başbakanın seçilebilmesi için 105'ten 53 ‘evet' oyu gerekiyor.

Halihazırda parlamentoda Cumhuriyetçi Parti'nin 58, Tsarukyan'ın 31, Yelk'in 9 ve Taşnak Tsutyun'un 7 koltuğu bulunuyor.