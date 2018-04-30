Ermenistan'da muhalif lider Paşinyan bir partiden daha destek garantisi aldı

Bugün Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 2 günlük aranın ardından yeni bir gösteri dalgası başlarken Paşinyan, yarın durumun çözümü üzerinde çalışması gerekeceği için herhangi bir gösterinin yapılmayacağını açıkladı.
Bu arada daha önceki koalisyon hükümetinde yer alan Taşnak Tsutyun partisi, Ermenistan başbakanı seçimlerinde oylarını Paşinyan’dan yana kullanma sözü verdi.
Göstericilerin lideri ayrıca iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den bazı vekillerin de oylarını kendisinden yana kullanmalarını umduğunu ifade etti.
Ermenistan parlamentosu başbakanın seçilmesi konusunu 1 Mayıs'ta görüşecek. Başbakanın seçilebilmesi için 105'ten 53 ‘evet' oyu gerekiyor.
Halihazırda parlamentoda Cumhuriyetçi Parti'nin 58, Tsarukyan'ın 31, Yelk'in 9 ve Taşnak Tsutyun'un 7 koltuğu bulunuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)